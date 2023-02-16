Türkiye tek yürek

Türkiye varıyla yoğuyla deprem bölgesinde kenetlendi. Elindeki her imkanı değerlendiren Türk halkı depremzedelere aralıksız yardım ediyor.

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"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen afetzedeler için Aydın'da başlatılan yardım faaliyetleri sürüyor. Deprem bölgesinin ihtiyacı için İncirliova ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce çalışma başlatıldı. Usta öğreticiler ve kursiyerler, deprem bölgesine gönderilmek üzere uyku tulumları dikiyor.

Eskişehir’de de meslek liseliler deprem bölgesi için soba üretiyor.Turgut Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Baş Yardımcısı Göktuğ Acet, soba üretimi hakkında bilgi verdi.
Metal Teknolojisi Bölüm Şefi Ali Duman ürettikleri sobaların dayanıklılığına dikkat çekti.

Öte yandan Zonguldak'ta bir araya gelerek atölye kuran arkadaş grubu, dış alanlarda kullanılabilen 144 odun sobasını deprem bölgesine gönderdi. Çamaşır makinesi kazanından yaptıkları odun sobaları depremzedeleri ve ekipleri ısıtıyor

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bir anne herkesi duygulandıran bir bağışta bulundu. Banu Arslan 2 yıl önce cam kemik hastalığından vefat eden oğlunun battaniye, oyuncak ve kıyafetlerini depremzedelere bağışladı.HAVELSAN'ın İHA'ları da deprem bölgesinde çalışmalara destek veriyor.

Van ve Bitlis'te, depremlerden etkilenenlerin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla ücretsiz "sosyal market" açıldı.

Trabzon'da 13 yaşındaki Burak Bozdemir ise 10 il için düzenlenen yardım kampanyasına bir aylık bursunu bağışladı. Yaşı küçük yüreği büyük gencin bu bağışı herkese örnek oldu.

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