Tam 86 köpeğe böyle şefkatle bakıyor 75 yaşndaki Mehmet Armağan Akçay.
Başkent'te, yaralı ve hasta sokak köpekleri için oluşturduğu barınakta onları tedavi ettiriyor, ardından da sahiplendiriyor.
Emekli maaşının bir bölümünü sadece buna ayırdığını söylüyor Mehmet Akçay . Köpeklerle bir arada bulunmak onun için büyük bir mutluluk kaynağı.
Akçay'ın hedefi buradaki hayvanları apartmanlarda, fabrikalarda, işyerlerinde sahiplendirmek. Belediyelerin üzerindeki yükü azaltmak için de önerileri var.
ulusal.com.tr
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