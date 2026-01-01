Türkiye yeni yıla karla girdi: Dondurucu soğuk 4 gün etkili olacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2026'nın ilk gününde beklenen hava durumu raporunu yayımladı. Türkiye yeni yıla kar yağışı ve dondurucu soğuklarla başlarken, yağışların etkisini 4 gün boyunca sürdüreceği bildirildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 1 Ocak 2026 tarihli hava durumu raporunu paylaştı.
Rapora göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olurken; Marmara’nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Denizli, Kütahya, Afyonkarahisar ve Isparta çevrelerinde aralıklı yağışlar görülecek.
Akdeniz kıyılarında yağmur ve sağanak şeklinde başlayacak yağışlar, diğer bölgelerde karla karışık yağmur ve kar yağışına dönüşecek. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı yaşanacak.
BU İLLERE DİKKAT: YOĞUN KAR VE TİPİ GELİYOR
Meteoroloji, yağışların kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olacağı bölgeleri tek tek sıraladı. Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Ordu, Gümüşhane, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor.
Ayrıca Doğu Karadeniz’in yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek ve eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunduğu belirtildi.
BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunda karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Sakarya çevrelerinde yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma, don, pus ve sis görülecek. Kuzey kıyılarda rüzgârın kuzey ve kuzeybatıdan 40-60 km/saat hızla esmesi bekleniyor.
Bursa: 1°C, sabah ve öğle karla karışık yağmur ve kar
Çanakkale: 4°C, parçalı bulutlu
İstanbul: 3°C, sabah ve öğle kuzey ve doğu kesimleri karla karışık yağmur ve kar
Kırklareli: 2°C, parçalı bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimler yer yer çok bulutlu. Denizli, Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinde sabah ve öğle saatlerinde kar bekleniyor. İç kesimlerde buzlanma ve don görülecek. Güney Ege kıyılarında rüzgâr kuvvetli esecek.
Afyonkarahisar: -4°C, aralıklı kar
Denizli: 3°C, sabah hafif kar
İzmir: 6°C, parçalı ve az bulutlu
Muğla: 4°C, parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz yağışlı. Kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. İç kesimlerde buzlanma ve don görülecek.
Adana: 13°C, sabah yağmur ve sağanak, yüksekler kar
Antalya: 12°C, parçalı ve çok bulutlu
Hatay: 8°C, kıyılar yağmurlu, iç ve yüksekler kar
Isparta: 1°C, sabah hafif kar
İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinde aralıklı kar bekleniyor. Güney kesimlerde rüzgâr kuvvetli. Sabah ve gece pus, sis, buzlanma ve don görülecek.
Ankara: -3°C, sabah ve öğle kar
Eskişehir: -4°C, sabah ve öğle kar
Kayseri: -1°C, aralıklı kar
Konya: 0°C, sabah ve öğle kar
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yoğun kar görülecek.
Bolu: -4°C, aralıklı kar
Düzce: 0°C, yer yer yoğun kar
Sinop: 5°C, karla karışık yağmur ve kar
Zonguldak: 1°C, yer yer yoğun kar
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu, Gümüşhane ve Tokat çevrelerinde yoğun kar tahmin ediliyor. Yüksek kesimlerde çığ riski bulunuyor.
Amasya: 0°C, hafif kar
Rize: 4°C, kuvvetli yağış, zamanla kar
Samsun: 4°C, karla karışık yağmur ve kar
Trabzon: 4°C, kuvvetli yağış, zamanla kar
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı. Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş çevrelerinde yoğun kar bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma, don ve çığ tehlikesi bulunuyor.
Erzurum: -2°C, aralıklı kar
Kars: -1°C, aralıklı kar
Malatya: 0°C, aralıklı kar
Van: 3°C, aralıklı kar
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerde kuvvetli ve yoğun olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don riski bulunuyor.
Batman: 3°C, yoğun kar
Diyarbakır: 3°C, aralıklı kar
Gaziantep: 3°C, karla karışık yağmur ve kar
Mardin: 1°C, kuvvetli ve yoğun yağış