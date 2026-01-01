Türkiye yeni yıla karla girdi: Dondurucu soğuk 4 gün etkili olacak

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunda karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Sakarya çevrelerinde yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma, don, pus ve sis görülecek. Kuzey kıyılarda rüzgârın kuzey ve kuzeybatıdan 40-60 km/saat hızla esmesi bekleniyor.

Bursa: 1°C, sabah ve öğle karla karışık yağmur ve kar

Çanakkale: 4°C, parçalı bulutlu

İstanbul: 3°C, sabah ve öğle kuzey ve doğu kesimleri karla karışık yağmur ve kar

Kırklareli: 2°C, parçalı bulutlu