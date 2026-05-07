Türkiye’de beslenmesi yasak! Yozgat’ta köy yolunda ‘Hint Şebeği’ bulundu

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde bir vatandaşın köy yolunda ilerlediği sırada fark ettiği makak türü maymun koruma altına alındı. Türkiye'de sahiplenilmesi yasak olan ve 'Hint Şebeği' olarak bilinen hayvan, jandarma ekiplerince yakalanarak yetkililere teslim edildi.

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde bir vatandaş, köy yolunda seyir halinde ilerlediği sırada çevrede başıboş dolaşan bir maymun gördü. Durumun ihbar edilmesi üzerine bölgeye derhal İl Jandarma Komutanlığı Çevre ve Doğal Hayatı Koruma ekipleri sevk edildi.

Olay mahalline ulaşan jandarma ekipleri, hayvanı kontrol altına almak için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çabası sonucunda maymun güvenli bir biçimde yakalandı ve bir kafese yerleştirilerek muhafaza altına alındı.

REHABİLİTASYON MERKEZİNE GÖNDERİLECEK

Yapılan tespitler neticesinde, yakalanan hayvanın makak türüne ait olduğu belirlendi. Türkiye sınırları içerisinde sahiplenilmesi ve beslenmesi yasak olan, literatürde 'Rhesus Maymunu' veya halk arasında 'Hint Şebeği' olarak bilinen tür, gerekli işlemlerin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. Maymunun, ilerleyen süreçte bir rehabilitasyon merkezine götürüleceği kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

