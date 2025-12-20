Türkiye'de bir ilk: Samsun'da sinema koltukları havalanacak, sanal tur başlayacak

Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB), Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek ‘uçan sinema’ projesini hayata geçiriyor.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, tamamlanma aşamasına gelen projelerin detaylarını kamuoyuyla paylaştı. Kentte hayata geçirilecek "flying theater" (uçan sinema) ile ziyaretçiler, ayakları yerden kesilmeden şehri keşfetme fırsatı bulacak.

YERLİ MÜHENDİSLİK İLE GERÇEKÇİ UÇUŞ HİSSİ

Başkan Doğan, projenin tamamen yerli mühendislik gücüyle geliştirildiğini vurguladı. Sistem; ileri teknolojili hareketli platformu, yüksek çözünürlüklü kubbe ekranı, gerçek rüzgâr, koku ve su buharı gibi çoklu efektleriyle ziyaretçilere gerçekçi bir uçuş hissi yaşatacak. Vatandaşlar, bu teknoloji sayesinde şehrin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini farklı bir perspektiften izleyecek.

Samsun’un sanal gerçeklikle gezilmesinin bu proje sayesinde mümkün olacağını belirten Başkan Halit Doğan, şu ifadeleri kullandı: "Türkiye’de ilk olan bir projeyi hayata geçireceğiz. Flying Theater adında bir projemiz var. 20 koltuklu bir alan. Samsunumuzun sanal gerçeklikle gezdirilebildiği ve yine 19 Mayıs şehri olma özelliğiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Çanakkale’den İstanbul’a, oradan da Samsun’a gelişinin gösterildiği bir yolculukta vatandaşlarımızı buluşturabileceğimiz bir mekân oluşturuyoruz"

Belediyenin gündemindeki bir diğer önemli başlık ise üniversite öğrencilerine yönelik yatırımlar oldu. Mevcut "Petek Genç" ve "Petek Kafe" projelerinin öğrencilerden yoğun ilgi gördüğünü belirten Doğan, teknik bölümlerde okuyan gençler için yeni bir adım attıklarını duyurdu.

Mevcut hizmetlerden ve yeni projeden bahseden Doğan, "Petek Genç ve Petek Kafe, genellikle üniversite öğrencilerine hizmet veren bir yer. Alt kısmı kafe, üstünde ise 2 kat ders çalışma alanı bulunuyor. Burada çamaşırhane ve kurutma hizmeti ücretsiz olarak veriliyor. Ders çalışma alanlarında ücretsiz çay ve kahve ikramımız da var. Altındaki kafede ise çok uygun fiyatlarla hizmet sunuluyor. Sahile sıfır konumda bulunan merkezde üniversite öğrencilerimizin memnuniyet oranı oldukça yüksek. Şimdi de Petek Teknik olarak yeni bir binanın yapımına başlıyoruz. Orayı da teknik bölümlerde okuyan üniversite öğrencilerimizin kullanımına açacağız. Bilim Samsun ve Samsun Keşif Kampüsü, TEKNOFEST Samsun sonrası kalıcı bir iz olarak yapılmıştı. Türkiye’de 3 keşif kampüsü bulunuyor. Bunlardan 2’sine Samsun ev sahipliği yapıyor. 2025 yılı Aralık ayına kadar 20 bine yakın çocuğumuz bu merkezlerden faydalandı. Bu kampüslerimize öğrenciler sınavla alınarak eğitim görüyor" dedi.

TARİHİ HASTANE BİNASI DÖNÜŞÜYOR

Şehirdeki tarihi dokunun korunması ve işlev kazandırılması çalışmaları kapsamında Hamidiye Aile Yaşam Merkezi projesi de hız kazandı. Sultan Abdülhamid Han döneminde hizmet veren eski Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, yeni bir formata kavuşuyor.

Dönüşüm süreci hakkında bilgi veren Başkan Doğan, "Sultan Abdülhamid Han döneminde faaliyette bulunmuş eski Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesini dönüştürüyoruz. Ön taraftaki binayı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile birlikte Kuluçka Merkezi olarak planlıyoruz. Arka taraftaki bölümü ise kadın, genç ve engelli merkezi haline getiriyoruz. Nefes isimli projemizle entegre şekilde, yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımızın bakımını burada yapmayı planlıyoruz" diye konuştu.

AVRUPA ÖDÜLLÜ KÜTÜPHANE İÇİN GERİ SAYIM

Samsun’un kültürel altyapısını güçlendirecek Şehir Kütüphanesi projesinde de sona gelindi. 'Avrupa’nın en iyi kamu binası' ödülüne sahip olan kütüphanenin 525 bin kitap kapasitesiyle hizmet vereceği açıklandı.

Açılış tarihini işaret eden Başkan Doğan, sözlerini şöyle tamamladı: "Şehir Kütüphanesi 2026 Mart ayında tamamlanacak inşallah. Mustafa Demir başkanımız döneminde yapımına başlanmıştı. ‘Avrupa’nın en iyi kamu binası’ ödülüne de layık görüldü. Burada önemli bir kütüphane faaliyete geçecek. 525 bin kitaba ev sahipliği yapacak olan bu eser, Samsun’a uzun yıllar hizmet verecek."