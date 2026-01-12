Türkiye'de bir ilkti: Diyarbakır'da Güvercin Oteli alevlere teslim oldu
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir apartmanın çatısında kurulan ve "güvercin oteli" olarak bilinen yapıda sabah saatlerinde facia yaşandı. Isınma amacıyla kullanılan elektrikli ısıtıcıdan kaynaklanan yangın kısa sürede tüm alanı sararken, olay yerinde büyük bir trajedi yaşandı.
Olay, sabah saatlerinde Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesi Gürsel Caddesi Muradiye Mahallesi'nde meydana geldi. 3 katlı bir apartmanın son katında bulunan güvercin otelinde, hayvanların soğuktan korunması ve ısınması amacıyla çalıştırılan elektrikli ısıtıcı aniden alev aldı.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine adrese derhal itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesine rağmen yangın sonucunda otel tamamen kullanılamaz hale geldi.
Yangının sabah 07.00 sularında başladığını belirten işletme sahibi Ali Batmaz, yaşanan olayda 100'den fazla güvercinin telef olduğunu aktardı.
Maddi hasardan ziyade canlı kayıplarının kendilerini sarstığını vurgulayan Batmaz, "Maalesef güvercinlerimizin çoğu telef oldu. 4 tane kümesimiz yandı. Maddi hasar bizi çok üzmedi ama güvercinlerimizin bu şekilde can vermesi bizi çok üzdü. Kaybımız büyük ama biz güvercinlerimize üzülüyoruz. Yavruları vardı. 100'den fazla güvercinimiz telef oldu" dedi.
Olay yerinde incelemelerde bulunan Muradiye Mahalle Muhtarı Dilek Demir ise telef olan güvercin sayısının 150'ye yakın olduğunu ifade etti. Büyük üzüntü duyduklarını belirten Demir, "150'ye yakın güvercin telef oldu. Esnaf kardeşimiz için ne gerekiyorsa destek olmaya çalıştık. Çok üzgünüz. Esnaf kardeşimize de geçmiş olsun dileklerinde bulunuyorum. Çok üzüntülüyüz onlar Allah'ın sessiz kullarıdır. Yanarak hepsi telef oldu çok üzgünüz" şeklinde konuştu.
Güvercinlerin feci şekilde can verdiği yangınla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.