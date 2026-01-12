Türkiye'de bir ilkti: Diyarbakır'da Güvercin Oteli alevlere teslim oldu

Olay yerinde incelemelerde bulunan Muradiye Mahalle Muhtarı Dilek Demir ise telef olan güvercin sayısının 150'ye yakın olduğunu ifade etti. Büyük üzüntü duyduklarını belirten Demir, "150'ye yakın güvercin telef oldu. Esnaf kardeşimiz için ne gerekiyorsa destek olmaya çalıştık. Çok üzgünüz. Esnaf kardeşimize de geçmiş olsun dileklerinde bulunuyorum. Çok üzüntülüyüz onlar Allah'ın sessiz kullarıdır. Yanarak hepsi telef oldu çok üzgünüz" şeklinde konuştu.