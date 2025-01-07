Türkiye’de depozitolu ambalaj dönemi başlıyor: Çevre dostu ve ekonomiye katkı

İçecek ambalajlarında, şişe, metal ve plastikten oluşan atıklar için depozito dönemi başlıyor. Bu uygulama ile çevre kirliliği önlenirken, aynı zamanda sanayiye hammadde kazandırılması hedefleniyor.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde konuyla ilgili bir imza töreni düzenlendi. Törende konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sistemin ekonomiye ve çevreye büyük katkı sağlayacağını belirtti:

"Sistemin devreye girmesiyle, vatandaşlar ilk aşamada iade ettikleri her ambalaj için teşvik kazanacaklar. Bu sayede, şişelerin çevremizi kirletmesinin önüne geçilirken, vatandaşlarımıza sıfır atık konusunda önemli bir alışkanlık kazandıracağız."

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ise kurulacak sistemin sanayinin kazanımlarına değindi:

"Yurt genelinde kurulacak depozito makineleri ve geliştireceğimiz manuel toplama sistemiyle, plastik, cam, alüminyum ve içecek ambalajlarını toplayarak ekonomimize geri kazandıracağız. Bu sistem sayesinde sanayimizin karbon ayak izi azalacak, enerji ve hammadde kullanımında önemli tasarruflar sağlanacak."

İmza töreninin ardından, Bakan Kurum depozito iade makinesini uygulamalı olarak tanıttı.