Türkiye'de En Fazla ve En Az Yağışı Hangi İller Aldı?

Türkiye'de geçen ay yağışlar, normalin altında; geçen yılın ekim ayı yağışlarının ise üzerinde oldu. Ekimde yağışlar, Doğu Anadolu hariç tüm bölgelerde normal seviyenin altına düşerken, Ege yüzde 75 ile yağışın en fazla azaldığı bölge oldu.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 2023 Ekim Ayı Alansal Yağış Raporu verilerine göre, bu yılın ekim ayında metrekare başına 36,6 kilogram olarak ölçüldü. Böylece, Türkiye genelinde ekim ayı yağışları, son 5 yıldır normallerinin altında seyretmiş oldu.



Yağışlar, geçen ay bir önceki yılın ekim ayına göre metrekare başına 5,8 kilogram artış gösterdi.



Ekim ayı yağışlarında Kocaeli, Sakarya, Samsun, Adana, Kayseri, Muş, Bitlis, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yüzde 40-60 artarken, kıyı Ege, Marmara'nın batısı, Ankara, Eskişehir, Antalya ve Şanlıurfa çevrelerinde normallerine göre yüzde 80'in üzerinde azaldı.



Yağışlar geçen ay Doğu Anadolu Bölgesi hariç tüm bölgelerde normal seviyenin altına düşerken, Ege yüzde 75 ile yağışın en fazla azaldığı bölge oldu.



En fazla yağış alan il, metrekare başına 248,8 kilogram ile Rize; en az yağış alan il ise metrekare başına 5 kilogramla İzmir olurken, normaline göre en fazla azalma gösteren il yüzde 90 ile İzmir olarak ölçüldü.



