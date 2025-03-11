Türkiye’de en yaygın isimler ve soyadları belli oldu! İşte zirvedeki isimler
Türkiye’de 2024 yılında en çok kullanılan soyadı "Yılmaz", erkek ismi "Mehmet", kadın ismi ise "Fatma" oldu.
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre, 1 milyon 174 bin 516 kişi "Yılmaz" soyadını taşıyor. En yaygın ikinci soyadı "Kaya" olurken, bu soyadı 894 bin 360 kişi kullanıyor. Üçüncü sırada ise 871 bin 107 kişiyle "Demir" yer alıyor.
en çok kullanılan soyadları:
Çelik – 714 bin 184 kişi
Yıldız – 693 bin 634 kişi
Şahin – 685 bin 727 kişi
Yıldırım – 664 bin 229 kişi
Öztürk – 585 bin 53 kişi
Aydın – 579 bin 161 kişi
Özdemir – 554 bin 724 kişi
Ayrıca Arslan, Doğan, Kılıç, Aslan, Çetin, Kara, Kurt, Koç, Polat ve Şimşek gibi soyadları da en yaygınlar arasında yer aldı.
EN ÇOK KULLANILAN ERKEK İSİMLERİ
Türkiye genelinde erkek isimlerinde zirvede "Mehmet" bulunuyor. 1 milyon 285 bin 141 kişi bu ismi taşıyor. "Mustafa" ismi 1 milyon 66 bin 554 kişi, "Ahmet" ise 863 bin 817 kişi ile en çok kullanılanlar arasında.
Ali – 742 bin 542 kişi
Hüseyin – 577 bin 808 kişi
Hasan – 537 bin 184 kişi
Murat – 529 bin 21 kişi
Yusuf – 524 bin 246 kişi
İbrahim – 508 bin 362 kişi
İsmail – 438 bin 668 kişi
Sıralamada ayrıca Ömer, Ramazan, Osman, Abdullah, Fatih, Emre, Halil, Süleyman, Hakan ve Adem gibi isimler öne çıkıyor. Metin ise en yaygın 30. isim olarak listede yer aldı.
EN ÇOK KULLANILAN KADIN İSİMLERİ
Kadın isimlerinde ilk sırayı "Fatma" alıyor. Türkiye genelinde 1 milyon 164 bin 268 kişi bu ismi taşıyor. "Ayşe" ismi 915 bin 587 kişi, "Emine" ismi ise 784 bin 176 kişi ile en yaygın kadın isimleri arasında.
en popüler kadın isimleri:
Hatice – 714 bin 977 kişi
Zeynep – 704 bin 355 kişi
Elif – 553 bin 984 kişi
Meryem – 319 bin 635 kişi
Merve – 293 bin 302 kişi
Zehra – 268 bin 273 kişi
Esra – 248 bin 215 kişi
Bunun yanı sıra Özlem, Büşra, Yasemin, Melek, Hülya, Sultan, Kübra, Dilek, Leyla ve Rabia gibi isimler de yaygın kullanılan kadın isimleri arasında yer aldı.