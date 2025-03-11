Türkiye’de en yaygın isimler ve soyadları belli oldu! İşte zirvedeki isimler

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre, 1 milyon 174 bin 516 kişi "Yılmaz" soyadını taşıyor. En yaygın ikinci soyadı "Kaya" olurken, bu soyadı 894 bin 360 kişi kullanıyor. Üçüncü sırada ise 871 bin 107 kişiyle "Demir" yer alıyor.

en çok kullanılan soyadları:

Çelik – 714 bin 184 kişi

Yıldız – 693 bin 634 kişi

Şahin – 685 bin 727 kişi

Yıldırım – 664 bin 229 kişi

Öztürk – 585 bin 53 kişi

Aydın – 579 bin 161 kişi

Özdemir – 554 bin 724 kişi

Ayrıca Arslan, Doğan, Kılıç, Aslan, Çetin, Kara, Kurt, Koç, Polat ve Şimşek gibi soyadları da en yaygınlar arasında yer aldı.

EN ÇOK KULLANILAN ERKEK İSİMLERİ

Türkiye genelinde erkek isimlerinde zirvede "Mehmet" bulunuyor. 1 milyon 285 bin 141 kişi bu ismi taşıyor. "Mustafa" ismi 1 milyon 66 bin 554 kişi, "Ahmet" ise 863 bin 817 kişi ile en çok kullanılanlar arasında.

Ali – 742 bin 542 kişi

Hüseyin – 577 bin 808 kişi

Hasan – 537 bin 184 kişi

Murat – 529 bin 21 kişi

Yusuf – 524 bin 246 kişi

İbrahim – 508 bin 362 kişi

İsmail – 438 bin 668 kişi

Sıralamada ayrıca Ömer, Ramazan, Osman, Abdullah, Fatih, Emre, Halil, Süleyman, Hakan ve Adem gibi isimler öne çıkıyor. Metin ise en yaygın 30. isim olarak listede yer aldı.

EN ÇOK KULLANILAN KADIN İSİMLERİ

Kadın isimlerinde ilk sırayı "Fatma" alıyor. Türkiye genelinde 1 milyon 164 bin 268 kişi bu ismi taşıyor. "Ayşe" ismi 915 bin 587 kişi, "Emine" ismi ise 784 bin 176 kişi ile en yaygın kadın isimleri arasında.

en popüler kadın isimleri:

Hatice – 714 bin 977 kişi

Zeynep – 704 bin 355 kişi

Elif – 553 bin 984 kişi

Meryem – 319 bin 635 kişi

Merve – 293 bin 302 kişi

Zehra – 268 bin 273 kişi

Esra – 248 bin 215 kişi

Bunun yanı sıra Özlem, Büşra, Yasemin, Melek, Hülya, Sultan, Kübra, Dilek, Leyla ve Rabia gibi isimler de yaygın kullanılan kadın isimleri arasında yer aldı.