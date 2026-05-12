Türkiye’de hava beklenenden soğuk! Nisan raporu yayımlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, 1991-2020 döneminde 12,3 derece olan Türkiye geneli nisan ayı sıcaklık ortalaması, bu yıl 11,7 dereceye düştü. İstatistikler, yurdun genelinde mevsim normallerinin altında bir ay geçirildiğini gösteriyor.

İŞTE NORMALLERİN ALTINDA KALAN O BÖLGELER

Ülke genelindeki sıcaklık dağılımı incelendiğinde belirgin sapmalar göze çarpıyor. Antakya, Palu, Ergani, Siirt, Mardin, Batman, Şırnak, Çermik, Viranşehir, Cizre, Ceylanpınar, Zara, Artvin, Merzifon, Amasya, Bayburt, İspir, Oltu, Zile, Şebinkarahisar ve Bandırma çevrelerinde termometreler mevsim normallerinin altını gösteriyor. Buna karşılık Kale (Demre) ve Çeşme çevrelerinde sıcaklıklar normallerin üzerine çıkarken, yurdun geri kalan kesimlerinde ise olağan seyir devam ediyor.

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklar, Bandırma çevresinde mevsim normallerinin altında ölçülürken, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşti. Bölgenin en düşük sıcaklığı Lüleburgaz'da, en yüksek sıcaklığı Edirne'de gözlendi. Ege Bölgesi'nde ise Çeşme çevresi mevsim normallerinin üzerine çıkarken, diğer alanlar normal değerlerinde kaldı. Ege'nin en düşük sıcaklığı Gediz'de, en yüksek sıcaklığı Aydın ve Nazilli'de kayıtlara geçti.

Akdeniz Bölgesi'nde Antakya çevresi mevsim normallerinin altında kalırken, Kale çevresi normallerin üzerinde ısındı. Bölgenin diğer noktaları olağan standartlarını korudu. Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi bölgedeki en düşük sıcaklığı görürken, Adana'nın Kozan ilçesi ülke genelindeki en yüksek seviye olan 31,9 dereceyi gördü. İç Anadolu Bölgesi'ne bakıldığında Zara çevresinde normallerin altında seyreden sıcaklıklar, bölgenin kalanında normal değerlerinde ölçüldü. Bu bölgede en düşük sıcaklık Kangal'da, en yüksek sıcaklık Kayseri'de kaydedildi.

KARADENİZ, DOĞU VE GÜNEYDOĞU'DA SOĞUK DALGASI

Karadeniz Bölgesi'nde Artvin, Merzifon, Amasya, Bayburt, İspir, Oltu, Zile ve Şebinkarahisar çevreleri mevsim normallerinin altında sıcaklıklarla ayı tamamladı. Bölge genelinde ise normaller civarında bir seyir izlendi; en düşük sıcaklık Bayburt'ta, en yüksek sıcaklık Boyabat'ta ölçüldü. Doğu Anadolu Bölgesi'nde Palu ve Ergani çevreleri normallerin altında kalırken, bölgenin diğer noktaları olağan sıcaklıklarında seyretti.

Ülke genelinin de en düşük sıcaklığı olan sıfırın altında 11,4 derece Erzurum'da ölçüldü, bölgenin en sıcak noktası Iğdır oldu. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise Siirt, Mardin, Batman, Şırnak, Çermik, Viranşehir, Cizre ve Ceylanpınar çevrelerinde sıcaklıklar normallerin gerisine düştü. Diyarbakır bölgedeki en düşük sıcaklığı kaydederken, Ceylanpınar en sıcak ilçe olarak istatistiklere yansıdı.