Türkiye'de havası en temiz ve en kirli iller hangileri?

Günden güne gelişen ve sanayileşme ile yüksek miktarda hava kirliliği yaratılıyor. Dünyada ve ülkemizde her geçen gün artan karbon salınımıyla birlikte hava kirliliği de artıyor. Hal böyle olunca sanayileşmenin yüksek olduğu ülkelerde temiz bir nefes almak neredeyse imkansız hale geliyor. Kirli havayı solumak istemeyen büyük şehirlerde yaşayan insanlar da bu durum karşısında anca emekli olunca deniz kenarı ya da yeşili bol yerlerde yaşamanın hayalini kuruyor. Doğaya özlemimizin git gide arttığı son dönemlerde yaşanan bir gelişme ne yazık ki hepimizi üzüyor. Bu yazıda havası ve çevresi en temiz olan şehirlerden bahsedeceğiz. Bakalım Türkiye’de Havası En Temiz Şehirler hangileri?