Türkiye'de havası en temiz ve en kirli iller hangileri?
Sanayileşmenin yüksek olduğu ülkelerde temiz bir nefes almak neredeyse imkansız hale geliyor. Kirli havayı solumak istemeyen büyük şehirlerde yaşayan insanlar da bu durum karşısında yeşili bol yerlerde yaşamanın hayalini kuruyor. Peki Türkiye'de havası en temiz ve en kirli iller hangileri?
Günden güne gelişen ve sanayileşme ile yüksek miktarda hava kirliliği yaratılıyor. Dünyada ve ülkemizde her geçen gün artan karbon salınımıyla birlikte hava kirliliği de artıyor. Hal böyle olunca sanayileşmenin yüksek olduğu ülkelerde temiz bir nefes almak neredeyse imkansız hale geliyor. Kirli havayı solumak istemeyen büyük şehirlerde yaşayan insanlar da bu durum karşısında anca emekli olunca deniz kenarı ya da yeşili bol yerlerde yaşamanın hayalini kuruyor. Doğaya özlemimizin git gide arttığı son dönemlerde yaşanan bir gelişme ne yazık ki hepimizi üzüyor. Bu yazıda havası ve çevresi en temiz olan şehirlerden bahsedeceğiz. Bakalım Türkiye’de Havası En Temiz Şehirler hangileri?
IQAİR 2021 Raporu
İsviçre merkezli hava kalitesi takip şirketi IQAir, 2021 yılına ilişkin küresel hava kirlilik raporunu yayınladı. Yayınlanan rapor, gezegenimizin olması gerekenden çok daha kirli olduğunu ortaya koydu. Zira Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) belirlediği standartlar, 2021 yılında tek bir ülke tarafından bile karşılanamadı. DSÖ, geçtiğimiz yıl yaptığı bir açıklamayla hava temizlik kriterinin, bilinen en küçük ve tehlikeli parçacıkların (PM2.5) metreküp başına 5 mikrogramdan daha düşük olması gerektiğini söylemişti.
IQAir’ın 6.475 şehirde yaptığı araştırmaya göre yeryüzünde DSÖ standartlarında hava kalitesine sahip olan bölgelerin oranı, yüzde 3,4 olarak kayıtlara geçti. 93 şehirdeki hava kalitesi oranı ise olması gerekenden en az 10 kat kötüydü. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan IQAir yöneticisi Christi Schroeder, hava kalitesini artırmak için çabalayan ülkelerin olduğunu ancak bunun tam aksinin de yaşandığını belirtti. Schroeder’e göre Çin, hava kalitesini iyileştirme noktasında olumlu adım atan ülkelerden bir tanesi.
TÜRKİYE'DE HAVA KİRLİLİĞİ RAPORU
IQAir’ın interaktif haritasına baktığımızda, hava kalitesi çalışmasının ülkemizin dört bir yanında yapıldığını görüyoruz. Bu bağlamda, hava kalitesi ölçümünün yapıldığı ve ölçümler sonucunda en iyi sonucu veren şehrimiz, Çankırı. Araştırmaya dahil edilen 6475 şehir arasında 4047. sırada olan Çankırı’nın havasındaki zararlı partikül oranı 9.3 µg/m³. Aynı oran İstanbul, Ankara ve İzmir için 17 seviyelerinde. Türkiye’de hava kalitesinin en kötü durumda olduğu şehrimiz; Iğdır. Iğdır’ın havasındaki zararlı partikül oranı 66.2 µg/m³. Türkiye ise 117 ülke arasında 20 μg/m³ zararlı partikül oranı ile 46. sırada yer alıyor.