Türkiye’de işsizlik oranı %8,5’e geriledi, genç işsizlik arttı!
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, Aralık 2024’te işsiz sayısı bir önceki aya göre 39 bin kişi azalarak 3 milyon 26 bin kişiye düştü. İşsizlik oranı ise 0,1 puanlık azalışla %8,5 seviyesinde kaydedildi.
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İstihdam edilenlerin sayısı ise aynı dönemde 54 bin kişi azalarak 32 milyon 718 bin kişiye geriledi. İstihdam oranı da 0,1 puanlık düşüşle %49,5 olarak hesaplandı.
GENÇ İŞSİZLİK ORANI YÜKSELDİ
15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı 0,5 puan artarak %16,3’e çıktı.
İşgücü sayısı, Aralık 2024’te bir önceki aya göre 94 bin kişi azalarak 35 milyon 743 bin kişiye gerilerken, işgücüne katılma oranı da 0,1 puan düşüşle %54,1 seviyesinde kaydedildi.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi