Türkiye'de kaç trafik kazası oldu? En fazla trafik kazası hangi ilde gerçekleşti? TÜİK, 2022 trafik kaza istatistiklerini yayımladı
TÜİK, 2022 yılına ait kara yolu trafik kazası istatistiklerini yayımladı. Geçen yıl trafik kazası sayısı 1 milyon 232 bin 957 olurken bu kazalarda 5 bin 229 kişi hayatını kaybetti. 1000 taşıt başına en fazla ölümlü, yaralanmalı kaza Bingöl'de gerçekleşirken en az kaza İstanbul'da gerçekleşti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılına ait kara yolu trafik kazaları ile ilgili hazırladığı istatistikleri yayımladı. TÜİK'in raporuyla birlikte Türkiye'de meydana gelen trafik kazaları ile ilgili çarpıcı rakamlar ortaya çıktı.
TÜRKİYE'DE NE KADAR TRAFİK KAZASI OLDU?
TÜİK'in raporuna göre, 2022 yılında gerçekleşen trafik kazalarında bir önceki yıla göre yüzde 3,9 artış yaşandı. 2022'de 1 milyon 232 bin 957 trafik kazası meydana gelirken, bu sayının 1 milyon 35 bin 696'sını hasarlı, 197 bin 261'ini ölümlü, yaralanmalı kazalar oluşturdu. Bu kazalarda 5 bin 229 kişi hayatını kaybetti, 288 bin 696 kişi de yaralandı.
2022'de gerçekleşen 197 bin 261 ölümlü, yaralanmalı trafik kazasının 162 bin 667'si (% 82,5) yerleşim yeri içinde, 34 bin 594'ü (% 17,5) yerleşim yeri dışında oldu. Ölümlerin ise yüzde 53,4'ü yerleşim yeri içinde olurken yaralanmaların da yüzde 76,5'i yerleşim yeri içinde oldu.
Ölümlü, yaralanmalı olarak meydana gelen trafik kazalarında 2 bin 282 kişi kaza yerinde 2 bin 947 kişi ise kaldırıldığı sağlık kuruluşunda hayatını kaybetti.