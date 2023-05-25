Türkiye'de kaç trafik kazası oldu? En fazla trafik kazası hangi ilde gerçekleşti? TÜİK, 2022 trafik kaza istatistiklerini yayımladı

TÜRKİYE'DE NE KADAR TRAFİK KAZASI OLDU?

TÜİK'in raporuna göre, 2022 yılında gerçekleşen trafik kazalarında bir önceki yıla göre yüzde 3,9 artış yaşandı. 2022'de 1 milyon 232 bin 957 trafik kazası meydana gelirken, bu sayının 1 milyon 35 bin 696'sını hasarlı, 197 bin 261'ini ölümlü, yaralanmalı kazalar oluşturdu. Bu kazalarda 5 bin 229 kişi hayatını kaybetti, 288 bin 696 kişi de yaralandı.