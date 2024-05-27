Türkiye'de obezite riski artıyor! Türkiye dünyanın en obez ülkeleri arasında kaçıncı sırada?

Türkiye'de gençler arasında obezite riski hızla artıyor. Gençler sağlıksız, hareketsiz bir yaşam sürdürüyor. Verilere göre genç nüfusta obezite riski oranı yüzde 5'e yükseldi.

Editör: Haber Merkezi

Türkiye'de gençler arasında obezite riski hızla artıyor. Gençler sağlıksız, hareketsiz bir yaşam sürdürüyor. Verilere göre genç nüfusta obezite riski oranı yüzde 5'e yükseldi. Dünyada ise Türkiye en obez ülkeler arasında ikinci sırada yer alıyor. Uzmanlar beslenme alışkanlıkları değişmediği sürece riskin daha da artacağını vurguluyor.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre 2019 yılında gençlerde obezite oranı yüzde 4,6 iken bu oran 2022 yılında yüzde 5'e yükseldi.

Gençler sağlıksız beslenmenin yanı sıra vitamin deposu olan meyve ve sebzeyi de az tüketiyor. 2019 yılında günde bir kere ya da daha fazla sebze ya da salata tüketme sıklığı yüzde 49,3 iken bu oran 2022 yılında yüzde 35,2'ye düştü.

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’nün verilerine göre ise Türkiye, en obez ülkeler arasında yüzde 32,1 ile dünya ikincisi.

EN OBEZ ÜLKELER

ABD: YÜZDE 36,2
TÜRKİYE: YÜZDE 32,1
YENİ ZELANDA: YÜZDE 30,8
KANADA: YÜZDE 29,4
AVUSTRALYA: YÜZDE 29

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# obezite # kilo # türkiye
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