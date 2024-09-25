Türkiye'de suç oranları neden artıyor?

Yerli dizi sektöründeki mafya konulu dizilerin suç oranları üzerinde etkili olduğuna dikkat çeken uzmanlar, devletin önlem alması gerektiğini vurguladı.

Türkiye’de suç oranları artış gösteriyor. Küresel Organize Suç Endeksinin yayınladığı rapora göre organize suçlarda Türkiye, Avrupa birincisi...



Suç oranındaki artışında yerli mafya dizilerinin önemli bir rolü olduğuna dikkat çekiliyor. Gençler ve çocuklar dizi karakterlerini rol model olarak benimsiyor. Bu da bireylerin davranışlarını etkiliyor.



Peki, kısa yoldan zengin olma isteğinin sosyolojik alt yapısı neye dayanıyor? Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mustafa Talaş, kültürel kriz haline gelen durumun nedenlerini ele aldı.

- Küresel sistemin, kapitalizmin tüketici insan, üretici insan değil tüketici insan yaratma anlayışının kurbanı haline geliyor. 300 500 liralık ayakkabı alanların aşağılandığı 5000 liradan aşağı ayakkabı alınmayacağını dayatan bir sistem bu sistem. giydiği, bir anlamda yediği içtiği her şeyin markası küresel kapitalizmin ürünü olmak zorunda. böyle olunca insanların geliri o gideri karşılayamıyor.

Olayın tek sorumlusu dizi sektörü değil. Sosyal medyadaki “özenme” de suç oranlarını artırdı.



- Youtube videolalarına baktığımız da bu tür hususlarda da bu tür suç alt kültürünün sanal aleme kaydığı gerçeğiyle karşılaşıyoruz. yani artık gecekondularda değil kolay erişimin olduğu internet ortamında bu öğretmeyi kültürü yaymayı gerçekleştirdiğini görüyoruz.

Öyle ki son zamanlarda sıklıkla dinlenilen Rap müzikte de suça özendirici sözler sarf ediliyor, video kliplerinde ise silahlar eksik olmuyor.



İş öyle bir boyuta vardı ki “Big” mahlasıyla bilinen rapçi Samet Işık, "barış isteyen boyun eğecek" sloganıyla suç örgütü lideri Barış Boyun için şarkı yazıyor. Uzmanlar bu konuda önlem alınması gerektiğini vurguluyor.

