“Türkiye’de Tohumluk Gerçeği” İzmir’in Bademler Köyü’nde düzenlenen bir forumda ele alındı. Tohumculuk yasası, yerel tohumlar ve artan gıda açığına çözümün nasıl olacağı tartışıldı.

Mahmut Tükmenoğlu Kooperatifçilik Vakfı, İzmir’in Urla İlçesi’ndeki Bademler Doğal Yaşam Köyü’nde Türkiye’nin tohumluk gerçeğini masaya yatırdı.Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı’nın yönettiği forumda, Prof. Dr. Tayfun Özkaya, Dr. Zerrin Çelik ve Aylin Bostan konuşmacı olarak katıldı. Ziraat Mühendisleri, tohum sektörü temsilcileri ve yerel tohum savunucuları da forma katkı sağladı.Prof. Dr. Tayfun Özkaya, dünyadaki tohum hegemonyasına dikkat çekti.Türkiye’nin eskiden tohum kanunu olduğunu vurgulayan Doktor Zerrin Çelik, yasanın adının “tohumculuk yasası” olarak değişmesinin altında yatan gerekçeyi anlattı.Ziraat mühendisleri ve tohum sektör temsilcileri kaynakların kıt olduğu günümüzde ilaçsız tohum üretilemeyeceğini söyledi. Verimliliğin ve pazara dayanıklı ürünlerin önemine dikkat çeken bu görüş, yerel tohumların ıslah edilmesini savundu.İki fikrin karşı karşıya geldiği forum sonunda katılımcılar hep birlikte aşure yedi.