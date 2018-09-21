Mahmut Tükmenoğlu Kooperatifçilik Vakfı, İzmir’in Urla İlçesi’ndeki Bademler Doğal Yaşam Köyü’nde Türkiye’nin tohumluk gerçeğini masaya yatırdı.
Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı’nın yönettiği forumda, Prof. Dr. Tayfun Özkaya, Dr. Zerrin Çelik ve Aylin Bostan konuşmacı olarak katıldı. Ziraat Mühendisleri, tohum sektörü temsilcileri ve yerel tohum savunucuları da forma katkı sağladı.
Prof. Dr. Tayfun Özkaya, dünyadaki tohum hegemonyasına dikkat çekti.
Türkiye’nin eskiden tohum kanunu olduğunu vurgulayan Doktor Zerrin Çelik, yasanın adının “tohumculuk yasası” olarak değişmesinin altında yatan gerekçeyi anlattı.
Ziraat mühendisleri ve tohum sektör temsilcileri kaynakların kıt olduğu günümüzde ilaçsız tohum üretilemeyeceğini söyledi. Verimliliğin ve pazara dayanıklı ürünlerin önemine dikkat çeken bu görüş, yerel tohumların ıslah edilmesini savundu.
İki fikrin karşı karşıya geldiği forum sonunda katılımcılar hep birlikte aşure yedi.
HABER: UFUK AKKAYA - KAMERA: AKIN KARA
ulusal.com.tr
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.