Türkiye'de yaz yağışlarında azalma meydana geldi! İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğünden derlenen son veriler

Türkiye'de yaz mevsiminde yağışların uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 9 azaldığı belirlendi. Bu yaz, yüzde 66 ile en fazla yağış azalmasının tespit edildiği Marmara Bölgesi’nde son 21 yılın en düşük yağışı ölçüldü.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Türkiye'de yaz yağışlarında azalma meydana geldi! İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğünden derlenen son veriler
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgiye göre, Türkiye'de uzun yıllar yaz mevsimi yağış ortalaması 64 milimetre olarak ölçüldü. Türkiye'de topraklara bu yaz 58,4, geçen yıl yaz mevsiminde ise 82,9 milimetre yağış düştü.

Türkiye'de yaz yağışları, uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 9, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 azaldığı hesaplandı.

BÖLGELERE GÖRE YAĞIŞ MİKTARLARI

Bu yaz, yağışlar Akdeniz ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde artarken, diğer bölgelerde azaldı.

Yaz yağışlarında en fazla azalma yüzde 66 ile Marmara Bölgesi’nde kaydedildi. Marmara Bölgesi’nde son 21, Ege Bölgesi’nde son 12 ve Karadeniz Bölgesi’nde son 11 yılın en düşük yaz yağışı kayıtlara geçti.

Türkiye'de yaz yağışlarında azalma meydana geldi! İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğünden derlenen son veriler - Resim : 1

Yaz yağışları Bursa, Balıkesir, Çanakkale, İzmir, Aydın, Muğla, Hatay, Şanlıurfa, Gaziantep ile Adıyaman çevrelerinde normallerine göre yüzde 80’den fazla azaldığı belirlendi.

Erzincan, Tunceli, Erzurum, Giresun ile Antalya'nın doğu kesimlerinde yüzde 60’tan fazla arttı.

EN FAZLA VE EN AZ YAĞIŞ ALAN İLLER

İl geneli yağışlarda en fazla yağış 398 milimetre Rize’de, normaline göre en fazla artma yüzde 59 ile Giresun ve Tunceli’de, en az yağış 3.6 milimetre ile Şanlıurfa’da, normaline göre en fazla azalma ise yüzde 58 ile Edirne’de kaydedildi.

Mevsim yağışları Edirne’de son 59, Balıkesir, Bursa ve Çanakkale’de ise son 21 yılın en düşük seviyesinde yaşandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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