Türkiye'den Libya'da kalıcı barış çağrısı

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Libya’nın siyasi birlik ve toprak bütünlüğünün korunması ile ülkede kalıcı istikrar, barış ve refah tesisi gayretlerine Türkiye'nin desteği sürüyor. Türkiye şahsiyetleri değil, kurumları esas alan, ilkelere dayalı bir siyasa izliyor.

Libya’nın Batısı, Doğusu ve Güneyine bir bütün olarak yaklaşılıyor.

Tüm kesimlerle temaslar, Türkiye'nin evsahipliğinde gerçekleşenler dahil, uluslararası toplantı ve görüşmeler ile karşılıklı ziyaretler yoluyla pekiştiriliyor.

Faaliyetlerine yeniden başlayan Bingazi Başkonsolosluğuyla beraber, Libya’da güvenlikten enerjiye, ticaretten kalkınmaya, muhtelif kulvarlarda çok boyutlu çalışmalar yürütülüyor.

"ÇABA GÖSTERMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ"