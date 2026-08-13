Türkiye'nin 2025 vergi rekortmenleri açıklandı! İşte listenin zirvesindeki isim

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 2025 vergilendirme dönemine ilişkin yıllık gelir vergisi beyan verilerini ve Türkiye genelinde en çok vergi ödeyen isimleri açıkladı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Türkiye'nin 2025 vergi rekortmenleri açıklandı! İşte listenin zirvesindeki isim
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Açıklanan listeyle birlikte Türkiye’nin 2025 yılı vergi rekortmenleri netleşti.

Listede ilk 3 sıra:

Selçuk Bayraktar (Baykar Yönetim Kurulu Başkanı)
Haluk Bayraktar (Baykar Genel Müdürü)
Rahmi Koç (Koç Holding Şeref Başkanı)

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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