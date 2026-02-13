Türkiye’nin boşanma haritası belli oldu: Boşanmış birey sayısı 3,5 milyonu aştı
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (tüik) 2025 yılı sonu verilerine göre Türkiye genelinde boşanmış birey sayısı 3,5 milyonu aşarken, Muğla yetişkin nüfusa oranla en çok boşanmanın yaşandığı ikinci il oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı sonu itibarıyla medeni durum istatistiklerini paylaştı.
Açıklanan verilere göre, Türkiye genelinde boşanmış birey sayısı 3 milyon 567 bin 484’e ulaştı.
Yetişkin nüfus içindeki boşanmış kişi oranlarını temel alan araştırmada, Muğla'nın yüksek boşanma oranları dikkat çekti.
LİSTENİN ZİRVESİNDE EGE VE AKDENİZ ŞEHİRLERİ YER ALIYOR
TÜİK verilerine göre, yetişkin nüfus içerisinde boşanma oranının en yüksek olduğu illerin başında Ege ve Akdeniz şehirleri geliyor.
İzmir, yüzde 8,37’lik oranla Türkiye’de boşanma oranının en yüksek olduğu şehir unvanını korurken, onu hemen ardından yüzde 8,35 ile Muğla takip etti.
Boşanma oranı en yüksek ilk üç şehir ise İzmir (315 bin 019 kişi), Muğla (77 bin 133 kişi) ve Antalya (172 bin 182 kişi) olarak kayıtlara geçti.
MUĞLA'DAKİ BOŞANMIŞ KİŞİ SAYISI 77 BİNİ AŞTI
Muğla’daki yetişkin nüfus verileri incelendiğinde, il genelinde boşanmış kişi sayısının 77 bin 133 olduğu görüldü.
Bu rakamlarla Türkiye ikincisi olan Muğla'yı, listenin devamında Antalya, Aydın ve Yalova gibi şehirler izledi.