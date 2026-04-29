Türkiye'nin en büyük giyilebilir ayakkabısı üretildi: 222 numara!

Bolu'nun Gerede ilçesinde, Gerede Meslek Yüksekokulu Ayakkabı Tasarımı Bölümü öğrencileri ve Tekniker Ahmet Çetinkaya tarafından 222 numara boyutunda ayakkabı üretildi. Türkiye'nin önemli deri üretim merkezlerinden biri olan ilçede tasarlanan bu ayakkabı, tam kalıp ölçülerine sadık kalınarak hazırlanmasıyla Türkiye'nin giyilebilir en büyük numaralı ayakkabısı olarak kayıtlara geçti.

Ekip, projeyi hayata geçirirken Almanya'daki bir firmanın bahçesinde sergilenen devasa bir çizmeden ilham aldı. Gerede Meslek Yüksekokulu Ayakkabı Tasarımı Bölümü bünyesinde yürütülen çalışma, ilçedeki deri üretim ağının desteğiyle şekillendi. Üretim süreci, öğrencilerden Zekeriya Atmaca'nın öncülüğünde başladı ve diğer öğrencilerin katılımıyla tamamlandı.

Projenin teknik detaylarını paylaşan Tekniker Ahmet Çetinkaya, üretim aşamalarına ve öğrencilerin katkısına değinerek şunları kaydetti:"O dönem sınıfta yaşı en büyük öğrenci de oydu. Onunla birlikte birkaç öğrenci de destek verdi. Böyle bir şey tasarlandı. Daha sonra straforlarla ayakkabının iç kalıbını hazırladık. Onun üzerine alçı yaparak sertleşmesini bekledik. Normal kullanabileceğimiz bir kalıp ortaya çıktı. Kalıbın üzerine yine stampa çıkardık, modelini oluşturduk. Bunu parçaladıktan sonra 7 kanat deriyle kesimini yaptık. Alt tabanında kösele kullandık. Ayakkabıyı 222 numara ölçüyle büyüttük. Yani ölçüsü tam bir kalıp ölçüsüdür"

"KİMSENİN AYAĞI 222 NUMARA DEĞİL AMA..."

Tasarım sürecinde hedeflerinin daha da büyük bir ayakkabı üretmek olduğunu belirten Çetinkaya, mevcut imkanlar dahilinde 222 numara ölçüsüne ulaştıklarını ifade etti. Çetinkaya, ayakkabının sadece bir maket değil, tamamen giyilebilir formatta olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:"Gerede'deki deri fabrikalarından bize hediye edilen derilerle yaptığımız bir ayakkabı. Giyilebilir durumdaki en büyük ayakkabı. Tabii kimsenin ayağı 222 numara değil ama gerçekten ayağı 222 numara olan birisi olsa bu ayakkabıyı çok rahatlıkla giyebilir. Biz daha büyüğünü yapmayı hayal etmiştik. Almanya'da bir firmanın bahçesinde çok büyük bir çizme görmüştük. Bundan yola çıktık. Aslında bizim hayalimiz bundan daha büyük bir ayakkabıydı. Mevcut şartlarda en büyük bunu yapabildik"