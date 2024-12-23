Türkiye'nin en çok sipariş edilen yemekleri belli oldu!

Yemeksepeti verilerine göre, yılın en çok sipariş edilen yemeği tavuk döner dürüm oldu. Onu sırasıyla burger, lahmacun, pizza ve çiğ köfte takip etti.

Tatlı kategorisinde, gençlerin favorisi olan waffle, zirvedeki yerini bu yıl da korudu. Geleneksel tatlılar arasında baklava ve sütlaç, modern tatlarla birlikte popülerliğini sürdürdü.

Yemeksepeti Market'te ise en çok sipariş edilen ürün sokak simidi oldu. Doğal maden suyu ve çikolatalı gofret gibi günlük tüketim ürünleri de sıralamada yer aldı. Mahalle kategorisinde ise temel ihtiyaç ürünleri ön plandaydı: beyaz ekmek, patates ve maydanoz, en çok sipariş edilen ürünler arasında ilk sıralarda yer aldı.

Bu veriler, Türkiye’nin yemek sipariş alışkanlıklarının hem yerel lezzetlere olan bağlılığını hem de küresel tatlara olan ilgisini bir kez daha gözler önüne serdi.