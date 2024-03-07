Türkiye'nin en genç "büyükustası" Ediz Gürel kimdir? kaç yaşında? nereli?
Ediz Gürel, Prag Satranç Festivali'nde "büyükusta" unvanını aldı. Ediz Gürel kimdir? kaç yaşında? nereli?
Editör: Yağmur Biçen
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Ediz Gürel, 2024 Prag Uluslararası Satranç Festivali’nde Challangers turnuvasında Büyük usta (GM) olmak için gereken üçüncü ve son öncülü elde etti.
Türkiye Satranç Federasyonu'ndan yapılan açıklamada ise Gürel için "Ülkemizin en genç büyük ustası Ediz Gürel. 15'inci büyük ustamız genç yıldızımız, başarılı sporcumuz Ediz Gürel. Ediz Gürel bu başarısıyla aynı zamanda ülkemizin en genç GM unvanı alan sporcusu oldu. Prag Satranç Festivalinde göstermiş olduğu müthiş performans ile son GM normunu tamamlayan sevgili sporcumuz Ediz Gürel ile gurur duyuyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Ediz Gürel, 5 Aralık 2008 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi.
7 yaşında anaokuluna giderken anaokulu öğretmeninin yönlendirmesiyle hayatına satranç girdi.