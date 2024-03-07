Türkiye'nin en genç "büyükustası" Ediz Gürel kimdir? kaç yaşında? nereli?

Türkiye Satranç Federasyonu'ndan yapılan açıklamada ise Gürel için "Ülkemizin en genç büyük ustası Ediz Gürel. 15'inci büyük ustamız genç yıldızımız, başarılı sporcumuz Ediz Gürel. Ediz Gürel bu başarısıyla aynı zamanda ülkemizin en genç GM unvanı alan sporcusu oldu. Prag Satranç Festivalinde göstermiş olduğu müthiş performans ile son GM normunu tamamlayan sevgili sporcumuz Ediz Gürel ile gurur duyuyoruz." ifadeleri kullanıldı.