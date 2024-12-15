Türkiye’nin en hızlı fakirleşen illeri açıklandı: İlk sıradaki şehir şok etti!

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayınladığı İl Bazında Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) raporuna göre, Türkiye'nin en hızlı fakirleşen illeri belirlendi.

Yüksek enflasyon ve bankaların uyguladığı kredi politikaları nedeniyle ucuz finansmana erişemeyen firmalar art arda konkordato ve iflaslarını açıklarken ekonomideki daralma en çok küçük şehirleri vurdu.

TÜİK'in hazırladığı raporda il bazında GSYİH büyüme hızı ekside olan 12 şehir dikkat çekti. Listenin başında Artvin yer alırken onu Bayburt ve Zonguldak izledi.

İŞTE TÜRKİYE'NİN EN HIZLI FAKİRLEŞEN İLLERİ:

Artvin

Bayburt

Zonguldak

Uşak

Iğdır

Kahramanmaraş

Mardin

Denizli

Gaziantep

Kırşehir

Gümüşhane

Kütahya