Türkiye’nin en hızlı fakirleşen illeri açıklandı: İlk sıradaki şehir şok etti!
TÜİK'in yayınladığı İl Bazında GSYİH raporuna göre, Türkiye'nin en hızlı fakirleşen illeri belli oldu. Listenin ilk sırasında Artvin yer alırken onu Bayburt ve Zonguldak takip etti.
Yayınlanma:
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayınladığı İl Bazında Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) raporuna göre, Türkiye'nin en hızlı fakirleşen illeri belirlendi.
Yüksek enflasyon ve bankaların uyguladığı kredi politikaları nedeniyle ucuz finansmana erişemeyen firmalar art arda konkordato ve iflaslarını açıklarken ekonomideki daralma en çok küçük şehirleri vurdu.
TÜİK'in hazırladığı raporda il bazında GSYİH büyüme hızı ekside olan 12 şehir dikkat çekti. Listenin başında Artvin yer alırken onu Bayburt ve Zonguldak izledi.
İŞTE TÜRKİYE'NİN EN HIZLI FAKİRLEŞEN İLLERİ:
Artvin
Bayburt
Zonguldak
Uşak
Iğdır
Kahramanmaraş
Mardin
Denizli
Gaziantep
Kırşehir
Gümüşhane
Kütahya