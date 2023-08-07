Türkiye'nin en iyi markaları belli oldu! İlk sıradaki o marka dikkat çekti

Brand Finance tarafından bu yıl 17.si yayınlanan ''Turkey 100 2023'' ile Türkiye'nin en değerli markalarını açıklandı. Peki bu listeye göre Türkiye'nin en iyi markaları hangileri oldu? İlk sırada yer alan marka hangisi? İşte yanıtlar...

Türkiye'nin en iyi markaları belli oldu! İlk sıradaki o marka dikkat çekti
Türkiye'nin en iyi markaları belli oldu! İlk sıradaki o marka dikkat çekti
Son Güncelleme:

Uluslarası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance Türkiye'nin en iyi markaları 2023 listesini açıkladı açıklandı. Bu listeye göre Türk Hava Yolları zirvede yer alıyor. Listenin devamında ise Arçelik ikinci sırada iken, Vestel üçüncü sırada yerini alıyor. Peki diğer markalar ne durumda? İşe merak eidlen o liste...

TÜRKİYE'NİN EN İYİ MARKALARI

Türkiye'nin en iyi markaları belli oldu! İlk sıradaki o marka dikkat çekti - Resim : 1

  1. Türk Hava Yolları - 2 milyar dolar
  2. Arçelik - 1.5 milyar dolar
  3. Vestel - 927 milyon dolar
  4. Garanti BBVA - 767 milyon dolar
  5. İş Bankası - 736 milyon dolar
  6. BİM - 589 milyon dolar
  7. Ziraat Bankası - 560 milyon dolar
  8. Ford Otosan - 543 milyon dolar
  9. Turkcell - 532 milyon dolar
  10. Akbank - 490 milyon dolar
  11. Yapı Kredi - 486 milyon dolar
  12. LC Waikiki- 486 milyon dolar
  13. Migros - 345 milyon dolar
  14. Petrol Ofisi - 300 milyon dolar
  15. Opet - 292 milyon dolar
  16. Ülker - 283 milyon dolar
  17. Halkbank - 275 milyon dolar
  18. Türk Telekom - 251 milyon dolar
  19. Vakıfbank - 248 milyon dolar
  20. Anadolu Efes - 226 milyon dolar
# şirketler # Türkiye en değerli markaları # Türkiye en değerli markalar # marka
Çok Okunanlar
1 Hande Erçel günden gün inceldi!
2 Ona sakın sırrınızı anlatmayın: Dedikoduyu en çok seven burç açıklandı
3 İmamoğlu'nun gelini Sakine Garipoğlu'nun arkadaşı
4 2024 resmi tatil günleri
5 LGS Nakil Sonuçları Açıklandı: MEB e-Okul VBS İle Sonuçları Görüntüleme