Türkiye'nin en iyi markaları belli oldu! İlk sıradaki o marka dikkat çekti

Uluslarası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance Türkiye'nin en iyi markaları 2023 listesini açıkladı açıklandı. Bu listeye göre Türk Hava Yolları zirvede yer alıyor. Listenin devamında ise Arçelik ikinci sırada iken, Vestel üçüncü sırada yerini alıyor. Peki diğer markalar ne durumda? İşe merak eidlen o liste...

TÜRKİYE'NİN EN İYİ MARKALARI