Türkiye'nin en iyi markaları belli oldu! İlk sıradaki o marka dikkat çekti
Brand Finance tarafından bu yıl 17.si yayınlanan ''Turkey 100 2023'' ile Türkiye'nin en değerli markalarını açıklandı. Peki bu listeye göre Türkiye'nin en iyi markaları hangileri oldu? İlk sırada yer alan marka hangisi? İşte yanıtlar...
Uluslarası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance Türkiye'nin en iyi markaları 2023 listesini açıkladı açıklandı. Bu listeye göre Türk Hava Yolları zirvede yer alıyor. Listenin devamında ise Arçelik ikinci sırada iken, Vestel üçüncü sırada yerini alıyor. Peki diğer markalar ne durumda? İşe merak eidlen o liste...
TÜRKİYE'NİN EN İYİ MARKALARI
- Türk Hava Yolları - 2 milyar dolar
- Arçelik - 1.5 milyar dolar
- Vestel - 927 milyon dolar
- Garanti BBVA - 767 milyon dolar
- İş Bankası - 736 milyon dolar
- BİM - 589 milyon dolar
- Ziraat Bankası - 560 milyon dolar
- Ford Otosan - 543 milyon dolar
- Turkcell - 532 milyon dolar
- Akbank - 490 milyon dolar
- Yapı Kredi - 486 milyon dolar
- LC Waikiki- 486 milyon dolar
- Migros - 345 milyon dolar
- Petrol Ofisi - 300 milyon dolar
- Opet - 292 milyon dolar
- Ülker - 283 milyon dolar
- Halkbank - 275 milyon dolar
- Türk Telekom - 251 milyon dolar
- Vakıfbank - 248 milyon dolar
- Anadolu Efes - 226 milyon dolar