Türkiye'nin en soğuk yeri belli oldu: Eksi 30,3 dereceyle rekor kırıldı
Kar yağışının ardından etkisini artıran Sibirya soğukları Erzurum'da yaşamı felç etti. Meteoroloji verilerine göre gece saatlerinde rekor düşük sıcaklık kaydedilirken, kent merkezinde hayat adeta dondu.
Erzurum'da kar yağışının ardından etkili olmaya devam eden soğuk hava dalgası şehri etkisi altına aldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, dün gece gerçekleşen en düşük sıcaklık değerlerini kamuoyuyla paylaştı.
Verilere göre Erzurum’un Karaçoban ilçesinde termometreler eksi 30,3 dereceyi gösterdi.
BELEDİYE EKİPLERİ TEYAKKUZDA
Soğuk hava, Erzurum kent merkezinde yüzünü sert bir şekilde gösterdi. Yaşamı olumsuz etkileyen hava koşulları nedeniyle şehirdeki çeşmeler ve cami şadırvanları buz tuttu.
Kapalı otobüs duraklarının camlarının dahi buzla kaplandığı kentte, belediye ekiplerinin kış şartlarıyla mücadeleyi 24 saat aralıksız sürdürdüğü bildirildi.
UZMANLARDAN KRİTİK UYARI
Meteoroloji tahminlerine göre bölge genelinde havanın parçalı bulutlu geçeceği, gece ve sabah saatlerinde ise yer yer sis ve pus hadisesi ile buzlanma ve don olayının görüleceği öngörülüyor.
Konuya ilişkin vatandaşları uyaran uzmanlar, "Bölgemiz genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" açıklamasında bulundu.
PALANDÖKEN'DE KAR KALINLIĞI 1,5 METREYİ GEÇTİ
Öte yandan, Türkiye'nin en önemli kış turizmi merkezlerinden biri olan Palandöken Kayak Merkezi'ndeki son durum da belli oldu.
Yapılan ölçümlerde Palandöken'de kar kalınlığının 1 metre 54 santimi bulduğu kaydedildi.