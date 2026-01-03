Türkiye'nin en soğuk yeri oldu: Rekor kıran o ilçede araçlara battaniye sarıldı
Doğu Anadolu'da kara kış etkisini artırırken, Meteoroloji verilerine göre Türkiye'nin en soğuk noktası belli oldu. Sibirya soğuklarının yaşandığı bölgede hayat durma noktasına gelirken, termometreler o ilçede eksi 40 dereceye dayandı.
Ardahan'ın Göle ilçesi, gece sıfırın altında 39,7 derece ile Türkiye'nin en soğuk yerleşim yeri olarak kayıtlara geçti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, günün en düşük sıcaklığının ölçüldüğü Göle'yi, sıfırın altında 33,8 derece ile Sivas'ın Altınyayla ilçesi takip etti.
Göle'nin Yavuzlar köyü ise eksi 33,2 dereceyle listede üçüncü sırada yer aldı. Ardahan genelinde etkili olan dondurucu soğuklar yoğun buzlanma ve kırağı oluşumuna neden oldu.
Ev, iş yeri ve arabaların camları buz tutarken, yollar adeta buz pistine döndü. Dışarı çıkmak zorunda kalan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Şehirdeki akarsu ve göletlerin yüzeyi tamamen buz tuttu.
ERZURUM'DA ÇATILARDA BUZ SARKITLARI
Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 23 dereceye düştüğü Erzurum'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor. Geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışının ardından bastıran soğuklar nedeniyle çatılarda uzun buz sarkıtları oluştu, camlar kırağı tuttu. Karayolları, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye ekipleri, sorumluluk bölgelerinde kar küreme çalışmalarını sürdürüyor.
Kars'ta gece hava sıcaklığı sıfırın altında 28 derece olarak ölçüldü. Soğuk havanın hayatı olumsuz etkilediği kentte, bina çatılarında buz sarkıtları oluşurken bitki ve ağaçlar kırağı tuttu.
Sarıkamış ilçesinde ise soğuk hava etkisini daha sert hissettirdi. Ev, araba ve iş yerlerinin camları ile kapı kilitleri buz tuttu; ağaçlar ve bitkiler kırağıyla kaplandı. Bina çatılarında uzun buz sarkıtlarının oluştuğu ilçede vatandaşlar, araçlarını soğuktan korumak için battaniyelere sardı. Açık alandaki çeşmelerin buz tuttuğu Sarıkamış'ta, bazı esnaflar iş yeri camlarındaki buzları elektrikli ısıtıcılarla çözmeye çalıştı.
"ESKİ KIŞLARI HATIRLATIYOR"
Bölgedeki zorlu kış şartlarını değerlendiren esnaf Serhat Gökmen, aşırı soğukların yaşandığını belirterek, "İki üç gündür bayağı soğuk oluyor. Eski kışları hatırlatıyor. Şu anda zemheri ayındayız, Allah bize yardım etsin." dedi. Baykan Sarı ise soğuk hava nedeniyle arabaları zor çalıştırdıklarını anlattı.
Dondurucu soğukların etkisini sürdürdüğü bir diğer il olan Ağrı'da cadde ve sokaklar karla kaplandı. Vatandaşlar araçlarının üzerini battaniye ve brandalarla örttü. İl merkezinden geçen Murat Nehri'nin yüzeyi soğukların etkisiyle buzla kaplanırken, Taşlıçay ilçesinde de nehir ve dereler dondu.