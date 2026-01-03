Türkiye'nin en soğuk yeri oldu: Rekor kıran o ilçede araçlara battaniye sarıldı

Sarıkamış ilçesinde ise soğuk hava etkisini daha sert hissettirdi. Ev, araba ve iş yerlerinin camları ile kapı kilitleri buz tuttu; ağaçlar ve bitkiler kırağıyla kaplandı. Bina çatılarında uzun buz sarkıtlarının oluştuğu ilçede vatandaşlar, araçlarını soğuktan korumak için battaniyelere sardı. Açık alandaki çeşmelerin buz tuttuğu Sarıkamış'ta, bazı esnaflar iş yeri camlarındaki buzları elektrikli ısıtıcılarla çözmeye çalıştı.