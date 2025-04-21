Türkiye’nin en ucuz illeri açıklandı: İşte yaşam dostu 4 şehir

Artan yaşam maliyetleri, pek çok vatandaşın bütçesini zorlamaya devam ederken, Türkiye'de hâlâ daha uygun koşullarda yaşanabilecek şehirler bulunuyor. Temel ihtiyaçlar, konut ve ulaşım gibi harcamaların diğer illere göre daha düşük olduğu bu şehirlerde, geçim sıkıntısı daha az hissediliyor.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Türkiye’nin en ucuz illeri açıklandı: İşte yaşam dostu 4 şehir
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1. Siirt: Güneydoğu’nun sakin ve hesaplı şehri

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan Siirt, düşük yaşam giderleri ve huzurlu atmosferiyle öne çıkıyor. Özellikle kira ve temel gıda fiyatlarının büyükşehirlere kıyasla çok daha uygun olması, Siirt’i ekonomik yaşam arayanlar için cazip kılıyor. Tarihi dokusu ve kültürel çeşitliliğiyle dikkat çeken kent, sakin bir hayat sürmek isteyenler için ideal bir alternatif sunuyor.

2. Ardahan: Doğal güzellikler içinde bütçe dostu bir yaşam

Doğu Anadolu’nun yüksek rakımlı ve doğal zenginliklerle çevrili ili Ardahan, hem huzurlu hem de ekonomik bir yaşam sunuyor. Hayvancılığın yaygın olması, başta et ve süt ürünleri olmak üzere gıda fiyatlarını aşağıda tutuyor. Sessiz ve sakin bir kentte yaşamayı tercih edenler için Ardahan, dikkat çeken seçenekler arasında yer alıyor.

3. Bayburt: Tarih, doğa ve ekonomik yaşam bir arada

Karadeniz ile İç Anadolu’nun kesişim noktasında yer alan Bayburt, tarihi yapıları ve doğal güzelliklerinin yanı sıra düşük yaşam maliyetleriyle de ön plana çıkıyor. Konut kiralarının ve temel ihtiyaç maddelerinin uygun fiyatlarla sunulması, Bayburt’u bütçesini zorlamadan yaşamak isteyenler için cazip hale getiriyor.

4. Gümüşhane: Doğayla iç içe, ekonomik bir kent

Karadeniz’in yeşil dokusunu taşıyan Gümüşhane, temiz havası ve doğayla iç içe yaşam fırsatının yanı sıra uygun maliyetli hayat şartlarıyla da dikkat çekiyor. Özellikle kira ve yerel ürün fiyatlarının düşük seviyelerde olması, kenti ekonomik yaşam arayışında olanlar için öne çıkarıyor.

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