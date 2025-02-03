Türkiye’nin en uzun menzilli balistik füzesi Tayfun, testi geçti!

Türkiye’nin en uzun menzilli yerli balistik füzesi Tayfun, üçüncü test atışını başarıyla gerçekleştirdi. Roketsan tarafından geliştirilen füzenin yeni testi, Rize’de yapıldı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Türkiye’nin en uzun menzilli balistik füzesi Tayfun, testi geçti!
Yayınlanma:

Rize-Artvin Havalimanı ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen test atışı, saat 12.37’de yapıldı. Füze, hedefini tam isabetle vurdu ve testi başarıyla tamamladı.

Tayfun, Türkiye’nin şu ana kadar ürettiği en uzun menzilli füze olma özelliğini taşıyor. Daha önce 18 Ekim 2022 ve 23 Mayıs 2023 tarihlerinde aynı bölgede test edilen füze, bu kez daha yüksek hassasiyet ve menzil kriterleri doğrultusunda denendi.

Tayfun Füzesi, hipersonik seviyelere ulaşan hızı sayesinde hava savunma sistemlerinden etkilenmiyor. Ayrıca, düşük çevresel duyarlılığı ile gece-gündüz ve her hava koşulunda görev yapabiliyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Tayfun’un belirlenen menzil ve hassasiyet kriterlerini başarıyla karşıladığını belirterek, “Türkiye'nin uzun menzilli füze kabiliyetlerini artırmaya yönelik çalışmalar sahada kanıtlanmış sistemlerle devam ediyor” dedi.

Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci ise test atışıyla ilgili yaptığı paylaşımda, “Geldi bir tufan, gitti bir #TAYFUN! Silahlı Kuvvetlerimizin en önemli vurucu güçlerinden Tayfun, uzun menzilli test atışında hedefini tam isabetle vurdu” ifadelerine yer verdi.

Avrupa Birliği Liderleri Brüksel’de Savunma Zirvesinde bir araya geldiAvrupa Birliği Liderleri Brüksel’de Savunma Zirvesinde bir araya geldiDış Politika
Gezi Parkı soruşturmasında yeni aşama: Savcılık medya yayınlarını inceliyorGezi Parkı soruşturmasında yeni aşama: Savcılık medya yayınlarını inceliyorGündem

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

Türk savunma sanayii test
Günün Manşetleri
Türkiye’nin en uzun menzilli balistik füzesi
Gezi Parkı soruşturmasında yeni aşama
Yunan uzmanlar açıkladı: Fay dirildi, endişe verici!yu
Savunma Sanayisi Ocak ayında ihracatta rekor kırdı
Çiftlik Bank davasında karar
PKK'lı teröristler Silopi'de teslim oldu
Dolar tarihi zirveyi gördü
Bakanlar Kurulu’nda kritik gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
2025 yılı Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı
Çok Okunanlar
Yunan uzmanlar açıkladı: Fay dirildi, endişe verici!yu Yunan uzmanlar açıkladı: Fay dirildi, endişe verici!yu
Her gün 2 yumurta yediğinizde vücudunuzda neler oluyor? Her gün 2 yumurta yediğinizde vücudunuzda neler oluyor?
Dolar tarihi zirveyi gördü Dolar tarihi zirveyi gördü
Altında hızlı düşüş! Altında hızlı düşüş!
İşte 3 Şubat güncel akaryakıt fiyatları İşte 3 Şubat güncel akaryakıt fiyatları