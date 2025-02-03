Türkiye’nin en uzun menzilli balistik füzesi Tayfun, testi geçti!

Rize-Artvin Havalimanı ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen test atışı, saat 12.37’de yapıldı. Füze, hedefini tam isabetle vurdu ve testi başarıyla tamamladı.

Tayfun, Türkiye’nin şu ana kadar ürettiği en uzun menzilli füze olma özelliğini taşıyor. Daha önce 18 Ekim 2022 ve 23 Mayıs 2023 tarihlerinde aynı bölgede test edilen füze, bu kez daha yüksek hassasiyet ve menzil kriterleri doğrultusunda denendi.

Tayfun Füzesi, hipersonik seviyelere ulaşan hızı sayesinde hava savunma sistemlerinden etkilenmiyor. Ayrıca, düşük çevresel duyarlılığı ile gece-gündüz ve her hava koşulunda görev yapabiliyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Tayfun’un belirlenen menzil ve hassasiyet kriterlerini başarıyla karşıladığını belirterek, “Türkiye'nin uzun menzilli füze kabiliyetlerini artırmaya yönelik çalışmalar sahada kanıtlanmış sistemlerle devam ediyor” dedi.

Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci ise test atışıyla ilgili yaptığı paylaşımda, “Geldi bir tufan, gitti bir #TAYFUN! Silahlı Kuvvetlerimizin en önemli vurucu güçlerinden Tayfun, uzun menzilli test atışında hedefini tam isabetle vurdu” ifadelerine yer verdi.