Türkiye'nin en yaşlı kadını hayatını kaybetti

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesine yaklaşık 35 kilometre uzaklıktaki kırsal Binekli Mahallesi’nde yaşayan Hodi Gürkan, uzun ömrüyle dikkat çekiyordu. Nüfus kayıtlarına göre 1 Temmuz 1894 doğumlu olan Gürkan, 131 yaşındaydı. Türkiye’nin en yaşlı kadını olarak bilinen Gürkan, dün yaşamını yitirdi.

7 ÇOCUK, 110 TORUN, SAYISIZ TORUNUNUN TORUNU

Asırlık ömrü boyunca geniş bir aileye sahip olan Hodi Gürkan, 7 çocuk, 110 torun ve çok sayıda torununun torununu geride bıraktı. Ailesinin büyük saygı ve sevgiyle bahsettiği Gürkan, nesiller boyunca birleştirici bir figür olarak tanındı.

Hayatını kaybeden Hodi Gürkan, memleketi olan Binekli Mahallesi’nde toprağa verildi. Binekli Mahallesi Mezarlığı’nda düzenlenen cenaze töreniyle Gürkan, ailesi ve yakınları tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Mahalle halkı, Gürkan’ın vefatıyla büyük bir değer kaybettiklerini ifade etti.