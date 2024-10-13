Türkiye'nin en yaşlısı 117 yaşındaki Arzu Sınıroğlu hayata veda etti

Türkiye'nin en uzun yaşayan insanı olan 117 yaşındaki Arzu Sınıroğlu, Kırıkkale'de tedavi gördüğü yerde hayata bakış yumdu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Türkiye'nin en yaşlısı 117 yaşındaki Arzu Sınıroğlu hayata veda etti
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 Kırıkkale'nin Delice ilçesine bağlı Elmalı köyünde yaşayan Sınıroğlu, sağlıklı yaşam tarzı ve mutluluğa verdiği önemle biliniyordu.

6 çocuk annesi olan Arzu Sınıroğlu, doğal beslenme ve huzur dolu bir yaşam sürerek, uzun ömür bu yaşam tarzına olduğunu sık sık dile getiriyordu. 2020 yılında COVID-19'a yakalanmasına rağmen hastalığı atlatıp sağlığına kavuşan Sınıroğlu, yaşlılığa bağlı sağlık sorunlarıyla mücadele ettiğini belirtiyor. Evinde rahatsızlandıktan sonra kaldırılan Arzu Sınıroğlu, gördüğü Yüksek Tedavi İhtisas Hastanesi'nde hayata veda etti. Cenazesi doğduğu köy olan Elmalı'da ödüllendirildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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