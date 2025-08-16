Türkiye’nin en zengin illeri belli oldu: Zirvede şaşırtan şehir 🏆

Türkiye’nin zenginlik haritası açıklandı. Bazı iller kişi başına düşen gelirde zirveye oynarken, bazıları listenin en alt sıralarında kaldı. İlk sıradaki il ise İstanbul ya da Ankara değil…

Yağmur Biçen Kaplan
Yayınlanma:
Türkiye'nin en zengin illeri belli oldu: Zirvede şaşırtan şehir 🏆

İl Bazında Gayrisafi Yurt İçi Hasıla, 2023” raporuna göre Türkiye’nin en zengin illeri belli oldu. İlk sırada Kocaeli yer alırken, onu İstanbul ve Ankara takip etti. İşte kişi başına düşen GSYH’ye göre illerin zenginlik sıralaması:

Türkiye’nin en zengin illeri belli oldu: Zirvede şaşırtan şehir 🏆 - Resim: 2

1. Kocaeli: 516.460 TL

Türkiye’nin en zengin illeri belli oldu: Zirvede şaşırtan şehir 🏆 - Resim: 3

2. İstanbul: 510.733 TL

Türkiye’nin en zengin illeri belli oldu: Zirvede şaşırtan şehir 🏆 - Resim: 4

3. Ankara: 438.242 TL

Türkiye’nin en zengin illeri belli oldu: Zirvede şaşırtan şehir 🏆 - Resim: 5

4. Tekirdağ: 401.683 TL

Türkiye’nin en zengin illeri belli oldu: Zirvede şaşırtan şehir 🏆 - Resim: 6

5. İzmir: 361.046 TL

Türkiye’nin en zengin illeri belli oldu: Zirvede şaşırtan şehir 🏆 - Resim: 7

6. Bilecik: 352.710 TL

Türkiye’nin en zengin illeri belli oldu: Zirvede şaşırtan şehir 🏆 - Resim: 8

7. Yalova: 348.704 TL

Türkiye’nin en zengin illeri belli oldu: Zirvede şaşırtan şehir 🏆 - Resim: 9

8. Antalya: 348.336 TL

Türkiye’nin en zengin illeri belli oldu: Zirvede şaşırtan şehir 🏆 - Resim: 10

9. Kırklareli: 336.253 TL

Türkiye’nin en zengin illeri belli oldu: Zirvede şaşırtan şehir 🏆 - Resim: 11

10. Bursa: 326.936 TL

Türkiye’nin en zengin illeri belli oldu: Zirvede şaşırtan şehir 🏆 - Resim: 12

Rapora göre diğer iller de kişi başına düşen GSYH bakımından farklı seviyelerde sıralandı. Listenin alt sıralarında ise Van, Ağrı, Şanlıurfa ve Bitlis gibi iller yer alıyor.

Türkiye’nin en zengin illeri belli oldu: Zirvede şaşırtan şehir 🏆 - Resim: 13

Uzmanlar, ekonomik göstergelerdeki bu farklılıkların bölgesel kalkınma politikaları ve sanayi altyapısıyla doğrudan ilişkili olduğunu belirtiyor.

