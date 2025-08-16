Türkiye’nin en zengin illeri belli oldu: Zirvede şaşırtan şehir 🏆

İl Bazında Gayrisafi Yurt İçi Hasıla, 2023” raporuna göre Türkiye’nin en zengin illeri belli oldu. İlk sırada Kocaeli yer alırken, onu İstanbul ve Ankara takip etti. İşte kişi başına düşen GSYH’ye göre illerin zenginlik sıralaması: