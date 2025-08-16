Türkiye’nin en zengin illeri belli oldu: Zirvede şaşırtan şehir 🏆
Türkiye’nin zenginlik haritası açıklandı. Bazı iller kişi başına düşen gelirde zirveye oynarken, bazıları listenin en alt sıralarında kaldı. İlk sıradaki il ise İstanbul ya da Ankara değil…
İl Bazında Gayrisafi Yurt İçi Hasıla, 2023” raporuna göre Türkiye’nin en zengin illeri belli oldu. İlk sırada Kocaeli yer alırken, onu İstanbul ve Ankara takip etti. İşte kişi başına düşen GSYH’ye göre illerin zenginlik sıralaması:
1. Kocaeli: 516.460 TL
2. İstanbul: 510.733 TL
3. Ankara: 438.242 TL
4. Tekirdağ: 401.683 TL
5. İzmir: 361.046 TL
6. Bilecik: 352.710 TL
7. Yalova: 348.704 TL
8. Antalya: 348.336 TL
9. Kırklareli: 336.253 TL
10. Bursa: 326.936 TL
Rapora göre diğer iller de kişi başına düşen GSYH bakımından farklı seviyelerde sıralandı. Listenin alt sıralarında ise Van, Ağrı, Şanlıurfa ve Bitlis gibi iller yer alıyor.
Uzmanlar, ekonomik göstergelerdeki bu farklılıkların bölgesel kalkınma politikaları ve sanayi altyapısıyla doğrudan ilişkili olduğunu belirtiyor.