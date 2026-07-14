Türkiye'nin göç haritası değişti: İşte en çok göç alan ve veren illerin tam listesi!

Açıklanan verilere göre, Türkiye'de 2025 yılı içerisinde tam 2 milyon 475 bin 19 kişi iller arasında göç etti. Geçmiş yıllarla kıyaslandığında göç oranlarında dikkat çekici değişimler gözlenirken, Türkiye'nin metropolleri göç hareketliliğinin merkez üssü olmaya devam etti.

NÜFUSUN YÜZDE 2,87'Sİ YER DEĞİŞTİRDİ

TÜİK verilerine göre, 2008 yılında yüzde 3,18 seviyesinde olan iller arası göç eden nüfus oranı, yıllar içindeki inişli çıkışlı seyrini sürdürerek 2025 yılında yüzde 2,87 olarak kayıtlara geçti. Göç eden nüfusun cinsiyet dağılımı incelendiğinde ise yer değiştirenlerin yüzde 47,5'ini erkeklerin, yüzde 52,5'ini ise kadınların oluşturduğu görüldü.

İSTANBUL ZİRVEDE: HEM GELEN ÇOK HEM GİDEN

Türkiye'de iller arası göçün en yoğun yaşandığı şehir her zamanki gibi İstanbul oldu. İstanbul, 329 bin 912 kişi ile Türkiye'nin en çok göç alan ili unvanını korudu. İstanbul'u sırasıyla 176 bin 833 kişi ile Ankara ve 106 bin 83 kişi ile İzmir izledi. En az göç alan iller ise sırasıyla 4 bin 914 kişi ile Ardahan, 5 bin 64 kişi ile Bayburt ve 6 bin 78 kişi ile Tunceli olarak belirlendi.

Madalyonun diğer yüzünde ise en çok göç veren il de yine İstanbul oldu. İstanbul'dan 2025 yılında tam 371 bin 258 kişi göç ederken, megakenti 145 bin 661 kişi ile Ankara ve 98 bin 728 kişi ile İzmir takip etti. En az göç veren iller ise sırasıyla 5 bin 916 kişi ile Ardahan, 6 bin 388 kişi ile Bayburt ve 7 bin 558 kişi ile Tunceli oldu.

EN HAREKETLİ YAŞ GRUBU: GENÇLER YOLLARDA

2025 yılı iç göç hareketliliğinin yaş gruplarına göre dağılımı incelendiğinde, en büyük devingenliğin 480 bin 185 kişi ile 20-24 yaş grubunda gerçekleştiği görüldü. Bu yaş grubunda göç edenlerin yüzde 41,5'ini erkekler, yüzde 58,5'ini ise kadınlar oluşturdu.

Genel göç nedenleri analiz edildiğinde, göç eden 2 milyon 475 bin 19 kişiden 564 bin 114'ünün hanedeki fertlerden birine bağımlı olarak yer değiştirdiği saptandı. Diğer öne çıkan göç nedenleri arasında ise 510 bin 226 kişiyle "daha iyi konut ve yaşam koşulları" ile 406 bin 144 kişiyle "eğitim" yer aldı.

CİNSİYETE GÖRE GÖÇ NEDENLERİ DEĞİŞTİ

Erkekler ile kadınların göç etme gerekçelerindeki farklılıklar da TÜİK raporuna yansıdı. 2025 yılında erkeklerde en önemli göç nedeni 253 bin 93 kişi ile daha iyi konut ve yaşam koşulları olurken; kadınlarda birinci sırayı 334 bin 900 kişi ile hanedeki fertlerden birine bağımlı göç aldı. Erkeklerde bağımlı göç ve tayin/iş değişikliği öne çıkarken, kadınlarda daha iyi konut koşulları ve eğitim diğer önemli etkenler oldu.

En hareketli kitle olan 20-24 yaş grubunun yer değiştirme nedenlerinde ise eğitim açık ara zirvede yer aldı. Bu yaş grubundaki gençlerin 179 bin 612'si eğitim, 75 bin 591'i işe başlamak/iş bulmak ve 42 bin 391'i ise daha iyi konut ve yaşam şartları sebebiyle yeni bir şehre taşındı.