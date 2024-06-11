Türkiye’nin ikinci astronotu Atasever, yörünge uçuşu sonrası basın mensuplarıyla buluştu

Türkiye’nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, yörünge uçuşunun ardından basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Editör: Cemre Nilsu Çatakoğlu
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Türkiye’nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, yörünge uçuşunun ardından basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantıya, Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da sorulara yanıt verdi. Yeni hedefleri sıralayan Bakan Kacır, uluslararası iş birlikleri yapılacağını vurguladı.

Astronot Atasever, yenilenen uçuş yamasının anlamlarını da anlattı.

Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da sorulara yanıt verdi. Ulusal Kanal’ın sorusunu yanıtlayan Bakan Kacır, uzay çalışmalarıyla ilgili uluslararası iş birliklerine yeşil ışık yaktı.

Kacır, "hali hazırda mevut Türk astronot ve bilim milyonlarımızda iş birlikleri yürütmüş olduk. Uzay limanı uluslararası iş birliği ile kuracağız. Ama doğrudan Çin, Rusya ya da ABD ile doğrudan bir ortaklık ilişkisi kurmuş değiliz Ay programı üzerine." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# uzay # astronot
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