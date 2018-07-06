Dünyada sadece 4 ülkede plaj kütüphanesi bulunuyor. Türkiye de bu ülkeler arasına girdi. Türkiye’nin ilk plaj kütüphanesi İzmir Urla’da açıldı.
Plaj kütüphanesinde 2 bine yakın kitap yer alıyor. Plajda kitap okumak isteyenler kütüphaneden ücretsiz olarak faydalanıyor.
Plaj kütüphanesinin yaratıcısı Hüseyin Tosun önce dünyadaki uygulamaları inceledi, ardından kolları sıvadı.
Kütüphane hem çocuklara hem de yetişkinlere hitap ediyor. Yurttaşlar plaj kütüphanesinden memnun.
Hüseyin Tosun, kütüphanenin koşullarını anlattı.
Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Urla Kaymakamlığı, Urla Belediyesi, dernek ve okuyucuların desteğiyle açılan plaj kütüphanesi 7 günü hizmet verecek.
ulusal.com.tr
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