Türkiye'nin ilk yerli sürücüsüz metrosu raylara indi.



Kocaeli'de 15,4 kilometre uzunluğunda çift hat olarak inşa edilen, Gebze Organize Sanayi ve Darıca Sahil boyunu kapsayacak olan sürücüsüz metro hattının 2 yıl içerisinde tamamlanması hedefleniyor.



Yüzde yüz milli üretim olan sürücüsüz metro hattı hakkında bilgi veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eyigün, projenin detayları hakkında bilgi verdi.



Metronun iç dizaynında, Koceli'ne özgü ayrıntılar var.



Yerli sürücüsüz metronun sinyalizasyon sistemini, Türk mühendisleri geliştirdi.







