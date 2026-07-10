Türkiye'nin konuştuğu kayıp çocuk dosyasında yeni gelişme! Savcılık yeniden harekete geçti
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı, Tokat'ın Turhal ilçesinde 2018 yılında yayladaki çadırlarının önünde oynarken kaybolan 3,5 yaşındaki Evrim Atış dosyasını yeniden incelemeye aldı.
Yeniden açılan soruşturma süreci, dosyadaki mevcut deliller ile ortaya çıkabilecek yeni bilgi ve bulgular ışığında tekrar değerlendiriliyor. Yıllardır hiçbir izin bulunamadığı olayla ilgili yargı makamları harekete geçerken, gazetecilerin konuya ilişkin sorularını yönelttiği baba Burhan Atış açıklama yapmaktan kaçınarak soruları cevapsız bıraktı.
Dosyanın yıllar sonra tozlu raflardan inmesinin arkasında, geçmişte aydınlatılamayan cinayetler ve kamuoyunun yakından takip ettiği kayıp vakalarının çözülmesi amacıyla başlatılan ulusal çaplı inceleme seferberliği yer alıyor.
NE OLMUŞTU?
Olayın geçmişi, 10 Temmuz 2018 tarihinde Turhal ilçesine bağlı Yenisu köyüne uzanıyor. Anne Dilek Atış, üç yaşındaki kızı Evrim'i kardeşiyle beraber oyun oynaması amacıyla yayladaki çadırlarının önüne bırakmıştı.
Ancak çok kısa bir süre sonra çocuğunun yerinde olmadığını fark eden aile, bölgede kendi imkanlarıyla yaptıkları aramanın ardından durumu derhal jandarma ekiplerine bildirdi.
Kayıp ihbarının alınmasıyla birlikte bölgeye sevk edilen jandarma, AFAD ve çok sayıda arama kurtarma ekibi, geniş çaplı bir operasyon başlattı. Aylarca kesintisiz devam eden çalışmalara iz takip köpekleri, dronlar ve gönüllü vatandaşlar da katılarak destek verdi. Havadan ve karadan yürütülen tüm arama faaliyetlerine rağmen küçük Evrim'e ait en ufak bir ize rastlanmadı.
Arama çalışmalarının sürdüğü dönemde, verdikleri çelişkili ifadeler soruşturmanın seyrini değiştirdi. Anne Dilek Atış ve baba Burhan Atış gözaltına alınarak tutuklandı. Bir süre cezaevinde kalan çift, daha sonra serbest bırakıldı. Sekiz yıldır karanlıkta kalan olayın, Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yeni incelemesiyle aydınlatılıp aydınlatılamayacağı ilerleyen hukuki süreçte netlik kazanacak.