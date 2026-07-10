Türkiye'nin konuştuğu kayıp çocuk dosyasında yeni gelişme! Savcılık yeniden harekete geçti

Kayıp ihbarının alınmasıyla birlikte bölgeye sevk edilen jandarma, AFAD ve çok sayıda arama kurtarma ekibi, geniş çaplı bir operasyon başlattı. Aylarca kesintisiz devam eden çalışmalara iz takip köpekleri, dronlar ve gönüllü vatandaşlar da katılarak destek verdi. Havadan ve karadan yürütülen tüm arama faaliyetlerine rağmen küçük Evrim'e ait en ufak bir ize rastlanmadı.