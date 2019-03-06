Mersin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 26 Şubat tarihinde yayınladığı duyuruda, Anıtlı köyünde yaklaşık 100 hektarlık arazide mermer ocağı açılması için ÇED sürecinin başladığını bildirdi.

Anamur’a bağlı Anıtlı köyünde, Semay Marble Madencilik şirketi tarafından açılması planlanan mermer ocağı için verilen ruhsat sahası 99,68 hektarlık araziyi kapsıyor. Tamamı ‘devlet ormanı’ niteliğindeki arazide açılmak istenen mermer ocağında yılda yaklaşık 300 bin ton mermer üretiminin yapılacağı belirtiliyor. Çıkarılan mermerin yalnızca yüzde 5’i değerlendirilirken geriye kalan malzeme ise moloz olarak ormanlık arazide belirlenen alana dökülecek. Projeyle ilgili hazırlanan dosyada yer verilen bilgilere göre mermer ocağından yılda yaklaşık 285 bin ton moloz (pasa) çıkması bekleniyor.Maden İşleri Genel Müdürlüğü (MİGEM) tarafından mermer ocağı açılması için ruhsat verilen araziyi parçalara bölerek işletmek isteyen firma, ilk etapta 24,80 hektarlık kısım için ÇED başvurusu yaptı. Mermer ocağı açmak için ruhsat alınan arazinin böyle küsüratlı rakamlara bölünmesinin nedeni, 25 hektardan büyük sahalar için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) zorunluluğunun olması. Danıştay, geçtiğimiz hafta maden şirketlerinin işletme sahalarındaki çalışmaları ÇED sürecinden kaçırmalarına olanak sağlayan ÇED Yönetmeliğinin ilgili maddesinin yürütmesini durdurmuştu. Danıştay, maden sahasının bütünü için ÇED süreci işletilmesi gerektiğine hükmetti ancak özellikle mermer ve taş ocakları için yapılan başvurularda ruhsat sahasını parçalama uygulaması halen sürüyor.Anıtlı köyü Çamlıpınar Mahallesi yakınında açılmak istenen mermer ocağı için seçilen arazi, kızılçam ve meşe ağaçlarının yanısıra maki ailesine mensup ağaç ve ağaçcıklar ile kaplı. Doğal olarak yetişen harnup (keçiboynuzu) ağaçları ise köylüler için önemli bir gelir kaynağı. Ancak harnup ağaçları ‘orman ağacı’ olarak görülmediği için yok sayılıyor. Avokado, zeytin ve badem üretiminin de öne çıktığı köyün ana geçim kaynağı tarım. Alandaki mermeri çıkarabilmek için binlerce ağacın kesilmesi, yüzeydeki bitkisel toprağının ise sıyrılması gerekiyor. Bu çalışmalar sırasında çok sayıda harnup ağacı da yok edilecek. Bölgedeki biyolojik çeşitliliğin korunması amacıyla ayrılan Gen Koruma Alanı’na yaklaşık 2 kilometrelik mesafede olduğu belirtilen mermer ocağı sahası ayrıca devlet avlağı olan bölgede yer alıyor. Çıkartılması planlanan mermeri taşımak için bölgeye ulaşımı sağlayan mevcut köy yollarının yanı sıra 600 metrelik yeni bir yol daha açılacak.Anıtlı köyündeki muz üreticileri mermer ocağı işletmesinin tarımsal üretime ve yörenin doğal dokusuna zarar vereceğini belirterek, “görüşünü dile getirdi.Anıtlı köyünde mermer ocağı açılmak istenmesine tepki gösteren Mersin Çevre ve Doğa Derneği (MERÇED) Anamur Temsilcliği ise konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Anamur ve çevresinin doğal güzelliğinin yanında tarih öncesi uygarlıklardan kalan eserlerin bulunduğu yerleşimleriyle de ön plana çıktığının altı çizilen açıklamada, bunun önemli bir turizm potansiyeli de taşıdığına dikkat çekilerek şöyle denildi: “Bölgedeki tescilli arkeolojik sit alanları ile henüz tescillenmemiş olan kültür varlıklarının bulunduğu alanlarda madencilik bahanesiyle definecilik yapıldığı yönünde iddiaların gündeme geldiğine de dikkat çekilen açıklamada, bu duyumların endişe verici boyutta olduğu kaydedildi. Mermer ocağı açılması planlanan arazide yeniden ve kapsamlı bir inceleme yapılması gerektiği dile getirilen açıklamada, ÇED sürecinin de sonlandırılması istendi.