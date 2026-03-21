Türkiye'nin orman varlığı yüzde 30'a ulaştı

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Türkiye'nin orman serveti ve üretim gücü son yarım yüzyılda istikrarlı bir artış gösteriyor. Orman Genel Müdürlüğü'nün (OGM) güncel verilerine göre, ülke genelindeki ormanlık alan 23 milyon 375 bin 331 hektara çıkarak Türkiye yüzölçümünün yaklaşık yüzde 30'unu kapladı. Türkiye'nin toplam orman serveti ise 1 milyar 806 milyon 676 bin metreküp olarak kaydedildi.

Orman varlığını artırmaya yönelik çalışmalar kapsamında fidan ve tohum üretimine ağırlık veriliyor. 2025 yılı içerisinde OGM fidanlıklarında 90 milyon 320 bin adet yeni fidan üretildi ve mevcut 130 milyon 200 bin adet fidanın bakımı tamamlandı. Aynı dönemde, başta karaçam, sarıçam, kızılçam, doğu kayını, mahlep, iğde, meşe ve badem olmak üzere çok sayıda ağaç türünden toplam 109 ton tohum üretimi gerçekleştirildi.

KİMYASAL YERİNE BİYOLOJİK MÜCADELE

OGM, orman sağlığını tehdit eden zararlılarla mücadelede küresel ısınma ve iklim değişikliğine bağlı riskler nedeniyle strateji değiştiriyor. Kimyasal yöntemlerin yerini ağırlıklı olarak biyolojik, mekanik ve biyoteknik uygulamalar alıyor. Bu kapsamda Türkiye genelinde 32 ilde kurulan 55 faydalı organizma üretim tesisi ve istasyonunda yırtıcı böcek, parazit ve virüs üretimi yapılıyor. Üretilen faydalı organizmalar, zararlıların yoğun olduğu sahalara bırakılarak ormanlardaki biyolojik denge korunuyor ve doğaya zarar vermeyen yöntemler uygulanıyor.

2025 YILINDA 3 BİN 224 ORMAN YANGINI ÇIKTI

Ormanların korunmasındaki en büyük tehditlerden biri olan yangınlarla mücadele, 2025 yılında da sahada yoğun şekilde devam etti. Yıl boyunca toplam 3 bin 224 orman yangınına müdahale edildi ve bu yangınlarda 81 bin 473 hektar orman alanı zarar gördü.

Yangınların çıkış nedenleri incelendiğinde; 1.774'ünün ihmal, dikkatsizlik ve kazadan, 160'ının kasıttan, 278'inin doğal nedenlerden kaynaklandığı belirlendi. 1.012 yangının ise çıkış sebebi tespit edilemedi.

EN BÜYÜK TAHRİBAT İHMALDEN KAYNAKLANDI

Alansal bazda yaşanan tahribatın büyük bölümü insan kaynaklı hatalardan oluştu. En büyük yıkım, 40 bin 32 hektarlık alanın zarar gördüğü ihmal ve dikkatsizlik kaynaklı yangınlarda meydana geldi. Sebebi belirlenemeyen yangınların küle çevirdiği ormanlık alan ise 37 bin 626 hektar olarak kayıtlara geçti.

Yangınlara karşı yürütülen operasyonlarda geniş çaplı bir insan kaynağı ve araç filosu görev aldı. 2025 yılında 25 binden fazla orman işçisi ve 134 bin orman gönüllüsü sahada aktif olarak görev yaptı. Karadan yürütülen çalışmalarda 1.786 arazöz, 2 bin 742 ilk müdahale aracı ve 831 iş makinesi kullanıldı. Havadan müdahale gücünü ise 105 helikopter ve 27 uçak oluşturdu. Tüm bu yangınlarla mücadele süreçlerinde, müdahale hızını ve etkinliğini artırmak amacıyla yapay zekâ tabanlı karar destek sistemi kullanıldı.