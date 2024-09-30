Türkiye’nin petrol ithalatında Temmuz rekoru!

Türkiye’nin toplam petrol ve petrol ürünleri ithalatı, Temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,15 artarak 4 milyon 335 bin 611 tona ulaştı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) Temmuz ayına ilişkin "Petrol Piyasası Sektör Raporu"na göre, ham petrol ithalatı bu dönemde yüzde 8,19 oranında artış göstererek 2 milyon 615 bin 90 ton oldu ve toplam petrol ithalatının en büyük payını oluşturdu.

Motorin türleri ithalatı ise yüzde 1,33 azalarak 1 milyon 250 bin 26 tona düştü. İthalatın geri kalan bölümünü ise havacılık ve denizcilik yakıtları, benzin ve fuel-oil çeşitleri ile diğer ürünler oluşturdu.

Bu şekilde toplam ithalat, Temmuz ayında geçen yıla kıyasla yüzde 5,15 oranında artarak 4 milyon 335 bin 611 tona yükseldi. Ham petrol ve petrol ürünleri ithalatında en büyük paya sahip ülke 1 milyon 582 bin 473 ton ile Rusya olurken, onu 387 bin 115 ton ile Irak ve 214 bin 847 ton ile Kazakistan izledi.

Yurt içi benzin satışları, Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,87 artarak 461 bin 469 tona ulaşırken, motorin satışları yüzde 11,91 azalarak 2 milyon 338 bin 59 tona düştü. Toplam petrol ürünleri satışları ise yüzde 8 oranında azalarak 2 milyon 967 bin 659 tona geriledi.

PETROL ÜRÜNLERİ İHRACATI YÜKSELDİ

Türkiye’nin havacılık yakıtları ihracatı, Temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,86 artış göstererek 538 bin 318 tona ulaştı. Denizcilik yakıtları ihracatı ise yüzde 48,4 oranında artarak 165 bin 177 tona çıktı. Benzin türleri ihracatı yüzde 66,7 artarak 13 bin 219 tona çıkarken, motorin türleri ihracatı ise yüzde 33,3 oranında azalarak 31 bin 19 tona geriledi. Toplam ihracat ise yüzde 13,5 artarak 1 milyon 145 bin 231 tona yükseldi. Motorin üretimi yüzde 3,33 artarak 1 milyon 355 bin 874 tona çıkarken, benzin üretimi yüzde 6,26 artışla 471 bin 173 tona, havacılık yakıtları üretimi yüzde 10,32 artışla 620 bin 238 tona ulaştı. Denizcilik yakıtları üretimi ise yüzde 48,9 artarak 141 bin 10 ton olarak hesaplandı. Toplam rafineri petrol ürünleri üretimi ise yüzde 3,5 artışla 3 milyon 264 bin 777 tona çıktı.