Türkiye'nin suç haritası çıkartıldı: İşte en çok hırsızlık suçunun işlendiği iller

Özel kanunlar kapsamında 32 ilde en çok dava "İcra ve İflas Kanunu'na" muhalefetten açıldı.

Aralarında Gaziantep, Şanlıurfa, Adana, Mersin, Artvin ve Kocaeli'nin de bulunduğu 22 ilde en çok "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet"ten dava açıldı. Düzce, Bolu, Ordu, Gümüşhane'nin de aralarında yer aldığı 12 ilde ise en çok "Orman Kanunu'na muhalefet" dava konusu oldu.