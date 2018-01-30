Dalaman'dan Fethiye'ye geçiş için kullanılan, Türkiye’nin tek paralı geçidi Göcek Tüneli yine gündemde. Tünelin hemen bitişiğine yapılan ücretsiz Deli Dumrul Tüneli’nin hâlâ kullanıma açılmaması, Muğla İl Koordinasyon Kurulu toplantısında tartışmalara neden oldu. Turizimciler duruma tepkili...

Muğla’da yılan hikayesine dönen Göcek Tüneli bir kez daha tartışmalara yol açtı. Bu tünel Türkiye’ deki tek paralı tünel olma özelliğini taşıyor.



İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı’nda konu gündeme geldi. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Marmaris Şube Başkanı Ali Kırlı, tünelin paralı olmasını eleştridi.



Tünele her sene enflasyon oranından daha fazla zam yapılıyor. Kırlı, bu durumun turizmle uğraşan acentaları olumsuz etkilediğini söyledi



Tünelin ışık ve su akıntısı problemi olmasına rağmen kullanılyor olması da tepki çekiyor.



Devlet tarafından yapılan Deli Dumrul Tüneli ise hala hizmete sunulmadı.



Kırlı, sözleşme bahane edilerek özel şirketin insafına bırakılan tünel için öngördüğü çözümün altını çizdi.





HABER-KAMERA: ANIL HANÇERLİ

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