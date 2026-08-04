Türkiye'nin tek taze incir festivali başlıyor! 3 gün boyunca Buharkent'e yıldız yağacak

Buharkent 7-9 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek 19. Geleneksel Taze İncir Festivali ile binlerce ziyaretçiyi ağırlamaya hazırlanıyor. Türkiye'de taze incire adanmış ilk ve tek festival olma özelliğini taşıyan organizasyon, üç gün boyunca konserlerden yarışmalara, kültürel etkinliklerden spor organizasyonlarına kadar dopdolu bir program sunacak.

AÇILIŞ KORTEJ YÜRÜYÜŞÜYLE YAPILACAK

Festivalin açılışı, 7 Ağustos Cuma günü saat 18.00'de PTT önünden başlayacak kortej yürüyüşüyle yapılacak. Folklor ekipleri ve Mehteran Takımı'nın eşlik edeceği yürüyüş Cumhuriyet Meydanı'nda sona erecek. Ardından gerçekleştirilecek resmi açılış töreninde halk oyunları ve mehter gösterileri sahnelenecek, Taze İncir Yarışması'nda dereceye girenlere ödülleri verilecek ve festivalin açılış kurdelesi kesilecek.

HANDE ÜNSAN MÜZİKSEVERLERİ COŞTURACAK

İlk günün akşam programında DJ Dee Javus ve sunucu Volkan Erel sahne alırken, Nazilli Otizm Orkestrası ve Korosu (NAZOT) özel çocukların performansıyla festivale anlam katacak. Gecenin finalinde ise sevilen sanatçı Hande Ünsal sahneye çıkarak festival coşkusunu zirveye taşıyacak. Aynı gece "Kentin Çocukları Gençler Futbol Turnuvası"nın ödül töreni de gerçekleştirilecek.

İNCİR TATLISI YARIŞMASI YAPILACAK

Festivalin ikinci gününde yüzme ve İncir Tatlısı yarışmaları düzenlenecek. Akşam saatlerinde ise Cumhuriyet Meydanı, Siyam ve Eypio konserleriyle müziğe doyacak. Kentin Çocukları Voleybol Turnuvası'nın ödülleri de bu program kapsamında sahiplerini bulacak.9 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek Atıcılık Yarışması ile başlayacak festivalin son gününde uluslararası kültür stantları ve panayır alanı ziyaretçilerini ağırlayacak. Final gecesinde Ferudun Başaran, Irmak Arıcı ve Alişan sahne alacak. Atıcılık Yarışması'nın ödülleri de festival sahnesinde takdim edilerek üç günlük şölen sona erecek.

BAŞKAN EROL HERKESİ DAVET ETTİ

Festival öncesi açıklamalarda bulunan Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, tüm vatandaşları festivale davet ederek, "Türkiye'nin ilk ve tek Taze İncir Festivali'nin 19'uncusunu birbirinden değerli etkinliklerle kutlayacağız. Özel çocuklarımızın sahne alacağı NAZOT konserinden birbirinden değerli sanatçılarımıza kadar her yaştan vatandaşımıza hitap eden dolu dolu bir program hazırladık. Buharkent'in misafirperverliğini ve taze incirimizin bereketini hep birlikte paylaşmak için herkesi festivalimize bekliyoruz." dedi. Kültür, sanat, spor ve müziği bir araya getirecek 19. Geleneksel Taze İncir Festivali'nin, Buharkent'in tanıtımına ve bölge turizmine önemli katkı sağlaması bekleniyor.