Türkiye'nin yarım asırlık dev markası Aroma'da kritik viraj! Mahkemeden alacaklılara acil çağrı

Türkiye’nin en köklü meyve suyu üreticilerinden Aroma Bursa Meyve Suları ve Gıda Sanayii A.Ş.’nin mali darboğaz nedeniyle başlattığı konkordato davasında sona yaklaşıldı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Türkiye'nin yarım asırlık dev markası Aroma'da kritik viraj! Mahkemeden alacaklılara acil çağrı
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 Şirket için verilen bir yıllık geçici konkordato mühletinin dolmasının ardından Bursa 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, alacaklılara davaya müdahil olma çağrısı yaparak kritik duruşma tarihini 9 Eylül 2026 olarak ilan etti.

ALACAKLILARA RESMİ MÜDAHİLLİK ÇAĞRISI

Bursa 1. Asliye Hukuk Mahkemesi Başkanlığı; Aroma A.Ş. ile şirket ortakları Ege Duruk, Mahmut Atom Duruk, Mehmet Çetin Duruk, Onur Duruk, Ömer Duruk, Perihan Duruk, Şirin Duruk ve Uğur Duruk hakkındaki konkordato sürecine ilişkin resmi duyuru yayımladı. Mahkeme, şirketten alacağını tahsil edemeyen tüm şahıs ve kurumların haklarını savunabilmeleri adına davaya müdahil olabileceklerini bildirdi.

MARKANIN KADERİ 9 EYLÜL'DE BELLİ OLACAK

Mart ayında süresi tamamlanan geçici mühletin ardından gözlerin çevrildiği yargı sürecinde, 9 Eylül 2026 tarihindeki oturumda nihai tablonun netleşmesi bekleniyor. Mahkemenin konkordato projesinin tasdikine veya şirketin mali yapısına ilişkin nihai kararı bu duruşmada vermesi öngörülüyor.

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