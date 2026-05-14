Türkiye’nin yemek haritası çıktı! İşte en çok sipariş edilen yemekler
Türkiye’de hızlı ticaret (q-commerce) sektörü, Ticaret Bakanlığının yayımladığı "Türkiye'de e-Ticaretin Görünümü Raporu 2025" verilerine göre devasa bir büyüme kaydederek 388,7 milyar liralık bir hacme ulaştı.
Motokuryelerin lokomotif gücü olduğu bu ekosistemde, tüketicilerin beslenme ve alışveriş alışkanlıklarındaki çarpıcı değişimler rakamlara yansıdı.
🍔 YEMEK SEKTÖRÜNÜN ŞAMPİYONU: HAMBURGER
Yoğun yaşam temposuyla birlikte "hızlı yemek" tercihlerinde hamburger açık ara zirvede yer aldı. Yemek kategorisindeki toplam harcama listesi şu şekilde oluştu:
Pizza: 17,03 milyar TL
Tavuk Döner: 12,56 milyar TL
Lahmacun: 6,67 milyar TL
Izgara Köfte ve Et Yemekleri: 5,08 milyar TL
Çiğ Köfte: 4,18 milyar TL
Tost ve Sandviç: 3,9 milyar TL
🍫 MARKET ALIŞVERİŞİNDE "ATIŞTIRMALIK" ZİRVESİ
Gıda ve süpermarket kategorisinde tüketiciler en çok temel gıdadan ziyade atıştırmalık ürünlere yöneldi. Hızlı teslimatla en çok sipariş edilen market ürünleri:
Atıştırmalıklar (Çikolata, Gofret, Bisküvi): 4,64 milyar TL
Temizlik ve Ev Bakım Ürünleri: 3,96 milyar TL
Piliç, Tavuk ve Hindi Ürünleri: 3,46 milyar TL
Köfte ve İşlenmiş Et: 3,43 milyar TL
Süt: 3,01 milyar TL
Pet Şişe Su: 2,88 milyar TL
📍 HIZLI TİCARETİN KALBİ ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE ATIYOR
İşlem hacminin ve sipariş sayısının yarısından fazlası tek başına İstanbul’da gerçekleşti. Şehirlerin hızlı ticaret hacmindeki payları şöyle sıralandı:
İstanbul: %55,4
Ankara: %8,1
İzmir: %7
Bursa: %3,7
Antalya: %3
Kocaeli: %2
📈 SEKTÖREL BÜYÜME VERİLERİ
Hızlı ticaretin e-ticaret ekosistemi içindeki yükselişi durdurulamıyor. 2019 yılında e-ticaret içindeki payı sadece %1,6 olan hızlı ticaret, 2025 yılı itibarıyla bu oranı %8,5'e çıkardı. Sektörün toplam hacmi içerisinde yemek siparişleri %69,5 ile aslan payını alırken, market ve gıda ürünleri %30,5'lik bir dilime sahip oldu.