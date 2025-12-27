Türkiye'ye kar geliyor! Sıcaklıklar hızla düşüyor, 37 il için sarı ve turuncu uyarı

Diyarbakır, Batman ve Siirt illerinin kuzey kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışları görülecek. Halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıkları ise kuzey, iç ve doğu kesimler başta olmak üzere yurt genelinde hissedilir derecede azalacak.