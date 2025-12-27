Türkiye'ye kar geliyor! Sıcaklıklar hızla düşüyor, 37 il için sarı ve turuncu uyarı

Meteoroloji’nin son tahminlerine göre yurt genelinde hava sıcaklıkları belirgin şekilde azalacak, birçok bölgede kar yağışı etkisini artıracak.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayınlanan son tahmin raporuna göre, Türkiye geneli parçalı ve çok bulutlu bir havanın etkisi altına giriyor.

Batı kesimler dışında ülkenin büyük bölümünün yağışlı geçeceği öngörülüyor. Yağışların kıyı şeridi ile güney kesimlerde yağmur ve sağanak, iç ve doğu kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde gerçekleşmesi bekleniyor.

YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI

Özellikle Batı Karadeniz'in yüksekleri, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri ve Doğu Anadolu Bölgesi genelinde yağışlar etkili olacak.

Diyarbakır, Batman ve Siirt illerinin kuzey kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışları görülecek. Halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıkları ise kuzey, iç ve doğu kesimler başta olmak üzere yurt genelinde hissedilir derecede azalacak.

12 İLDE "TURUNCU", 25 İLDE "SARI" ALARM

Meteoroloji, toplam 37 il için renk kodlu uyarı sistemini devreye soktu. "Turuncu" kodla uyarılan iller şu şekilde: Bolu, Bingöl, Bitlis, Hakkari, Kastamonu, Muş, Van, Zonguldak, Şırnak, Bartın, Karabük ve Düzce.

"Sarı" kodlu uyarı verilen kentler ise şöyle sıralandı: Ağrı, Artvin, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Kars, Kayseri, Kocaeli, Konya, Nevşehir, Niğde, Rize, Sakarya, Siirt, Sinop, Sivas, Trabzon, Tunceli, Yozgat, Bayburt, Batman, Ardahan ve Iğdır.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğu kesimlerinin yağışlı geçmesi bekleniyor. Kıyılarda yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar öngörülüyor. Sakarya’nın güney ve doğu ilçelerinin yüksekleri ile Kocaeli’nin güney kesimlerinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

Bursa: 5°C, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar

Çanakkale: 8°C, parçalı ve çok bulutlu

İstanbul: 7°C, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

Kırklareli: 6°C, parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu. Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Afyonkarahisar: 1°C, karla karışık yağmur ve kar

Denizli: 7°C, parçalı ve çok bulutlu

İzmir: 10°C, parçalı ve çok bulutlu

Muğla: 8°C, parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz’in aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Adana: 15°C, aralıklı sağanak

Antalya: 16°C, parçalı ve çok bulutlu

Hatay: 13°C, aralıklı sağanak

Isparta: 5°C, parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinde aralıklı karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Bölgenin doğusunda yağışların yer yer kuvvetli olması öngörülüyor. Sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görülebilir.

Ankara: 7°C, hafif karla karışık yağmur ve kar

Eskişehir: 5°C, hafif karla karışık yağmur ve kar

Kayseri: 8°C, yer yer kuvvetli karla karışık yağmur ve kar

Konya: 9°C, hafif karla karışık yağmur ve kar

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu ve aralıklı yağışlı. Kıyılarda kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, iç ve yüksek kesimlerde kar bekleniyor. Bolu, Karabük, Zonguldak, Bartın, Düzce ve Kastamonu’nun yüksek kesimlerinde yer yer yoğun kar yağışı öngörülüyor.

Bolu: 4°C, kuvvetli ve yer yer yoğun kar

Düzce: 7°C, yükseklerinde kuvvetli kar

Sinop: 9°C, iç ve yüksekleri kar yağışlı

Zonguldak: 8°C, kıyılarda kuvvetli yağmur, yükseklerde yoğun kar

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu. Kıyılarda aralıklı yağmur, iç ve yüksek kesimlerde yer yer kuvvetli karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Amasya: 6°C, yüksekleri kar yağışlı

Rize: 11°C, yükseklerinde kuvvetli kar

Samsun: 8°C, aralıklı yağmurlu

Trabzon: 10°C, yüksekleri kuvvetli kar

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde aralıklı karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Yağışların yer yer kuvvetli, güneydoğusunda ise yoğun kar şeklinde olması öngörülüyor.

Erzurum: 3°C, kuvvetli kar

Kars: 0°C, kuvvetli kar

Malatya: 8°C, karla karışık yağmur zamanla kar

Van: 6°C, kuvvetli kar

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, zamanla karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Diyarbakır, Batman ve Siirt’in yüksek kesimlerinde kuvvetli kar öngörülüyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Batman: 11°C, aralıklı yağmurlu

Diyarbakır: 11°C, aralıklı yağmurlu

Gaziantep: 13°C, aralıklı yağmurlu

Mardin: 8°C, aralıklı yağmurlu

