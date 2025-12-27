Türkiye'ye kar geliyor! Sıcaklıklar hızla düşüyor, 37 il için sarı ve turuncu uyarı
Meteoroloji’nin son tahminlerine göre yurt genelinde hava sıcaklıkları belirgin şekilde azalacak, birçok bölgede kar yağışı etkisini artıracak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayınlanan son tahmin raporuna göre, Türkiye geneli parçalı ve çok bulutlu bir havanın etkisi altına giriyor.
Batı kesimler dışında ülkenin büyük bölümünün yağışlı geçeceği öngörülüyor. Yağışların kıyı şeridi ile güney kesimlerde yağmur ve sağanak, iç ve doğu kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde gerçekleşmesi bekleniyor.
YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI
Özellikle Batı Karadeniz'in yüksekleri, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri ve Doğu Anadolu Bölgesi genelinde yağışlar etkili olacak.
Diyarbakır, Batman ve Siirt illerinin kuzey kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışları görülecek. Halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıkları ise kuzey, iç ve doğu kesimler başta olmak üzere yurt genelinde hissedilir derecede azalacak.
12 İLDE "TURUNCU", 25 İLDE "SARI" ALARM
Meteoroloji, toplam 37 il için renk kodlu uyarı sistemini devreye soktu. "Turuncu" kodla uyarılan iller şu şekilde: Bolu, Bingöl, Bitlis, Hakkari, Kastamonu, Muş, Van, Zonguldak, Şırnak, Bartın, Karabük ve Düzce.
"Sarı" kodlu uyarı verilen kentler ise şöyle sıralandı: Ağrı, Artvin, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Kars, Kayseri, Kocaeli, Konya, Nevşehir, Niğde, Rize, Sakarya, Siirt, Sinop, Sivas, Trabzon, Tunceli, Yozgat, Bayburt, Batman, Ardahan ve Iğdır.
BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğu kesimlerinin yağışlı geçmesi bekleniyor. Kıyılarda yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar öngörülüyor. Sakarya’nın güney ve doğu ilçelerinin yüksekleri ile Kocaeli’nin güney kesimlerinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor.
Bursa: 5°C, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar
Çanakkale: 8°C, parçalı ve çok bulutlu
İstanbul: 7°C, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
Kırklareli: 6°C, parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu. Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.
Afyonkarahisar: 1°C, karla karışık yağmur ve kar
Denizli: 7°C, parçalı ve çok bulutlu
İzmir: 10°C, parçalı ve çok bulutlu
Muğla: 8°C, parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz’in aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Adana: 15°C, aralıklı sağanak
Antalya: 16°C, parçalı ve çok bulutlu
Hatay: 13°C, aralıklı sağanak
Isparta: 5°C, parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinde aralıklı karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Bölgenin doğusunda yağışların yer yer kuvvetli olması öngörülüyor. Sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görülebilir.
Ankara: 7°C, hafif karla karışık yağmur ve kar
Eskişehir: 5°C, hafif karla karışık yağmur ve kar
Kayseri: 8°C, yer yer kuvvetli karla karışık yağmur ve kar
Konya: 9°C, hafif karla karışık yağmur ve kar
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu ve aralıklı yağışlı. Kıyılarda kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, iç ve yüksek kesimlerde kar bekleniyor. Bolu, Karabük, Zonguldak, Bartın, Düzce ve Kastamonu’nun yüksek kesimlerinde yer yer yoğun kar yağışı öngörülüyor.
Bolu: 4°C, kuvvetli ve yer yer yoğun kar
Düzce: 7°C, yükseklerinde kuvvetli kar
Sinop: 9°C, iç ve yüksekleri kar yağışlı
Zonguldak: 8°C, kıyılarda kuvvetli yağmur, yükseklerde yoğun kar
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu. Kıyılarda aralıklı yağmur, iç ve yüksek kesimlerde yer yer kuvvetli karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.
Amasya: 6°C, yüksekleri kar yağışlı
Rize: 11°C, yükseklerinde kuvvetli kar
Samsun: 8°C, aralıklı yağmurlu
Trabzon: 10°C, yüksekleri kuvvetli kar
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde aralıklı karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Yağışların yer yer kuvvetli, güneydoğusunda ise yoğun kar şeklinde olması öngörülüyor.
Erzurum: 3°C, kuvvetli kar
Kars: 0°C, kuvvetli kar
Malatya: 8°C, karla karışık yağmur zamanla kar
Van: 6°C, kuvvetli kar
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, zamanla karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Diyarbakır, Batman ve Siirt’in yüksek kesimlerinde kuvvetli kar öngörülüyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Batman: 11°C, aralıklı yağmurlu
Diyarbakır: 11°C, aralıklı yağmurlu
Gaziantep: 13°C, aralıklı yağmurlu
Mardin: 8°C, aralıklı yağmurlu