Türkiye’ye kar geri dönüyor: Bu şehirlerde yaşayanlar dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Türkiye genelinde soğuk ve yağışlı hava yeniden etkisini gösterecek. Birçok kentte sıcaklıkların hızla düşmesi beklenirken 7 Ocak Çarşamba günü (Yarın) kar, karla karışık yağmur ve sağanak yağış etkili olacak şehirler belli oldu

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma: Güncellenme:
Türkiye’ye kar geri dönüyor: Bu şehirlerde yaşayanlar dikkat! - Resim: 1

SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENEN ŞEHİRLER

1 14
Türkiye’ye kar geri dönüyor: Bu şehirlerde yaşayanlar dikkat! - Resim: 2

Aydın
Balıkesir

2 14
Türkiye’ye kar geri dönüyor: Bu şehirlerde yaşayanlar dikkat! - Resim: 3

Bursa
Çanakkale

3 14
Türkiye’ye kar geri dönüyor: Bu şehirlerde yaşayanlar dikkat! - Resim: 4

Edirne
İstanbul

4 14
Türkiye’ye kar geri dönüyor: Bu şehirlerde yaşayanlar dikkat! - Resim: 5

İzmir
Kırklareli

5 14
Türkiye’ye kar geri dönüyor: Bu şehirlerde yaşayanlar dikkat! - Resim: 6

Kocaeli
Kütahya

6 14
Türkiye’ye kar geri dönüyor: Bu şehirlerde yaşayanlar dikkat! - Resim: 7

Manisa
Muğla

7 14
Türkiye’ye kar geri dönüyor: Bu şehirlerde yaşayanlar dikkat! - Resim: 8

Sakarya
Tekirdağ

8 14
Türkiye’ye kar geri dönüyor: Bu şehirlerde yaşayanlar dikkat! - Resim: 9

Uşak
Yalova

9 14
Türkiye’ye kar geri dönüyor: Bu şehirlerde yaşayanlar dikkat! - Resim: 10

KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENEN ŞEHİRLER

10 14
Türkiye’ye kar geri dönüyor: Bu şehirlerde yaşayanlar dikkat! - Resim: 11

Aydın
Çanakkale

11 14
Türkiye’ye kar geri dönüyor: Bu şehirlerde yaşayanlar dikkat! - Resim: 12

Edirne
İzmir

12 14
Türkiye’ye kar geri dönüyor: Bu şehirlerde yaşayanlar dikkat! - Resim: 13

Kırklareli
Muğla

13 14
Türkiye’ye kar geri dönüyor: Bu şehirlerde yaşayanlar dikkat! - Resim: 14

KARLA KARIŞIK YAĞMUR BEKLENEN ŞEHİRLER

Bolu
Çankırı
Karabük
Kastamonu

14 14
meteoroloji kar sağanak yağış kuvvvetli yağış