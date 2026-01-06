Türkiye’ye kar geri dönüyor: Bu şehirlerde yaşayanlar dikkat!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Türkiye genelinde soğuk ve yağışlı hava yeniden etkisini gösterecek. Birçok kentte sıcaklıkların hızla düşmesi beklenirken 7 Ocak Çarşamba günü (Yarın) kar, karla karışık yağmur ve sağanak yağış etkili olacak şehirler belli oldu
SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENEN ŞEHİRLER
Aydın
Balıkesir
Bursa
Çanakkale
Edirne
İstanbul
İzmir
Kırklareli
Kocaeli
Kütahya
Manisa
Muğla
Sakarya
Tekirdağ
Uşak
Yalova
KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENEN ŞEHİRLER
Aydın
Çanakkale
Edirne
İzmir
Kırklareli
Muğla
KARLA KARIŞIK YAĞMUR BEKLENEN ŞEHİRLER
Bolu
Çankırı
Karabük
Kastamonu