Türkiye'yi gururlandıran Aysu Türkoğlu memleketine geldi! Hemşehrileri Aysu Türkoğlu'nu coşkuyla karşıladı

Türkiye'yi başarısıyla gururlandıran yüzücü Aysu Türkoğlu memleketi Muğla'ya geldi. Aysu Türkoğlu Muğla-Bodrum Havalimanı'ndan hemşehrileri tarafından coşkuyla karşılandı.

AYSU TÜRKOĞLU TARİHE GEÇTİ

Türkiye'yi gururlandıran 22 yaşındaki Bodrumlu yüzücü Aysu Türkoğlu, geçen yıl Manş Denizi’ni 16 saat 28 dakikada geçerek denizi geçen en genç Türk kadın yüzücü olmuştu. Bu yıl Kuzey Kanalı’nı geçmeyi hedefleyen Türkoğlu, Manş Kanalı’ndan daha zorlu bu etap için yola çıktı. 9 Ağustos günü Aysu Türkoğlu, yüzmeye başladığında hava yaklaşık 14 derece, su sıcaklığı ise 13,7 dereceydi. Sabah saatlerinde son hazırlıklarını yapan Türkoğlu, Kuzey İrlanda’dan İskoçya’ya doğru yüzmeye başladı. Türkiye saati ile 07.44’te Kuzey İrlanda’nın Donaghadee kıyısından kulaç atmaya başlayan Bodrumlu yüzücünün 40 kilometrelik tarihi yüzüşü, 11 saat 48 dakika sürdü. İskoçya kıyılarına ulaşan Aysu, karaya çıkıp Türk bayrağı açtı. Türkoğlu, bu kanalı geçen ilk Türk kadın ve en genç Türk sporcu unvanını kazandı.

AYSU TÜRKOĞLU MEMLEKETİ BODRUM'DA BÖYLE KARŞILANDI

Memleketi Bodrum’a dönen Aysu Türkoğlu için coşkulu bir karşılama yapıldı. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Türkoğlu’nun ailesi, Bodrumspor Derneği Yüzme Şubesi ve genç yüzücünün onlarca seveninin katıldığı bandolu karşılamada renkli anlar yaşandı. Kendisine takdim edilen çiçeği alan Aysu Türkoğlu, duygusal anlar yaşadı. Karşılamaya katılanlar Aysu ile bol bol fotoğraf çektirdi.

AYSU TÜRKOĞLU'NDAN CUMHURİYET'İN 100. YILI VURGUSU

Aysu Türkoğlu yaptığı açıklamada, “Çok mutluyum, bütün ailem burada. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında bunu başarabilmek ekstra gurur verici bir şey. Bundan dolayı da çok mutluyum. Çok zor bir parkur ve buna hazırlanırken de bunun farkındaydım. Oraya girdiğimde bütün her şey durmuş oldu ve ben sadece yüzmeme odaklandım. Öncesinde yaptığım hazırlıklar bunu başarıyla sonuçlandırmama yetecek durumdaydı. Oradan bana herkesin desteği, mesajları bana çok büyük bir güç verdi. Geçen seferki geçişime göre çok daha iyi durumdayım. Omzumda çok az bir ağrı var, onun dışında şükürler olsun hiçbir problemim yok. Bundan sonraki hedef Seven Ocean parkurlarını tamamlamak” dedi.

BODRUM BELEDİYE BAŞKANI AHMET ARAS DA AYSU TÜRKOĞLU'NU KARŞILAMAYA GELDİ

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise, “Bugün çok mutluyuz. Sağ olsun Aysu Bodrum’u, Türkiye’yi, Ata’sını dünyanın her mecrasında çok iyi temsil ediyor. Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum. O bizim kızımız. Çok zor şartlarda mücadele etti, daha önceki başarısını da biliyoruz. Bu sefer zor parkuru başarıyla bitirdi. Bütün dünya ilgiyle izledi” şeklinde konuştu.