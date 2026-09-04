Türkiye'yi yasa boğan haber... Şırnak'ta kaza geçiren polis memuru Melih Kaygusuz şehit oldu

Şırnak'ın Cizre ilçesinde görevi esnasında geçirdiği trafik kazası sonucu ağır yaralanan polis memuru Melih Kaygusuz, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü. Acı haberi İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sosyal medya hesabından duyurdu.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Türkiye'yi yasa boğan haber... Şırnak'ta kaza geçiren polis memuru Melih Kaygusuz şehit oldu
Yayınlanma:

Şırnak Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yapan polis memuru Melih Kaygusuz, 6 Temmuz'da vazifesi başındayken trafik kazası geçirdi. Kaza sonrasında hastaneye kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alınan kahraman polis memuru, yaklaşık iki aylık yaşam mücadelesinin ardından 3 Eylül'de şehit oldu.

BAKAN ÇİFTÇİ'DEN TAZİYE MESAJI

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yayımladığı taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Şırnak Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Melih Kaygusuz, 6 Temmuz'da görevi sırasında geçirdiği trafik kazası sonucu yaralanmış, tedavi gördüğü hastanede 3 Eylül'de şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun."

Meteoroloji 19 ili tek tek uyardı! Cuma günü sağanak ve fırtına vuracak: İşte saat verilerek yapılan uyarıMeteoroloji 19 ili tek tek uyardı! Cuma günü sağanak ve fırtına vuracak: İşte saat verilerek yapılan uyarıYurt
şehit polis memuru şırnak
Günün Manşetleri
Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında yeni dalga
Cuma günü sağanak ve fırtına vuracak
Kommagene'nin kadim kenti Perre'de çalışmalar sürüyor
Silivri'deki gemi kazasının bilirkişi ön raporu açıklandı
Ahmet Davutoğlu'na ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ soruşturması!
Gülistan Doku soruşturmasında kritik ifadeler ortaya çıktı!
Bakan Gürlek Ankara'da konuştu
Binlerce yıllık tarih ziyaretçilerle buluştu
51 çocuk şüpheli hakkında dava açıldı
"Türkiye, Suriye'nin güvenlik ve istikrarının güçlendirilmesine devam edecektir"
Çok Okunanlar
Cuma günü sağanak ve fırtına vuracak Cuma günü sağanak ve fırtına vuracak
Marmara Denizi'nde sabah depremi! Marmara Denizi'nde sabah depremi!
Altın fiyatları alev aldı! İşte 4 Eylül canlı rakamlar Altın fiyatları alev aldı! İşte 4 Eylül canlı rakamlar
SGK'dan bağımsız ikinci emeklilik hakkı! SGK'dan bağımsız ikinci emeklilik hakkı!
Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında yeni dalga Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında yeni dalga