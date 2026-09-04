Türkiye'yi yasa boğan haber... Şırnak'ta kaza geçiren polis memuru Melih Kaygusuz şehit oldu
Şırnak'ın Cizre ilçesinde görevi esnasında geçirdiği trafik kazası sonucu ağır yaralanan polis memuru Melih Kaygusuz, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü. Acı haberi İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sosyal medya hesabından duyurdu.
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Şırnak Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yapan polis memuru Melih Kaygusuz, 6 Temmuz'da vazifesi başındayken trafik kazası geçirdi. Kaza sonrasında hastaneye kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alınan kahraman polis memuru, yaklaşık iki aylık yaşam mücadelesinin ardından 3 Eylül'de şehit oldu.
BAKAN ÇİFTÇİ'DEN TAZİYE MESAJI
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yayımladığı taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Şırnak Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Melih Kaygusuz, 6 Temmuz'da görevi sırasında geçirdiği trafik kazası sonucu yaralanmış, tedavi gördüğü hastanede 3 Eylül'de şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun."