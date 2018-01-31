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Türk–Yunan Nüfus Mübadelesi’nin 95’inci yıldönümünde İstanbul'da bir anma etkinliği

1923 yılında yapılan Türk – Yunan Nüfus Mübadelesi’nin 95’inci yıldönümünde İstanbul'da bir anma etkinliği düzenlendi. Büyükçekmece Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikte zorunlu göç sırasında yaşanan olaylar anlatıldı. Gecenin sonunda etkinliğe katılanlar Balkan türküleri ile doyasıya eğlendi.

Türk–Yunan Nüfus Mübadelesi’nin 95’inci yıldönümünde İstanbul'da bir anma etkinliği
Kimi çıktığı zorunlu göç sırasında hayatını kaybetti. Kimi birlikte çıktığı yolda ailesi ve sevdiklerini kaybetti. Bir daha da haber alamadı. 

Türkiye ve Yunanistan arasında yapılan "1923 mübadalesi" 95 yıl sonra İstanbul'da anıldı. 

Büyükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliğe mübadale ile Türkiye'ye gelenlerin ailesi, çocukları ve yakınları katıldı. 

Anma etkinliğine katılan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, 95 yıl önceki mübadelenin yeterince anlatılmadığını söyledi. 

Etkinliğin konuşmacısı Tarihçi-yazar Sacide Bolcan, tüm yönleriyle Türk-Yunan mübadelesini anlattı. 

Konferans sonrası sıra eğlenceye geldi. 

Balkan Türküleri'nin sevilen sesi Suzan Kardeş söyledi, salondakiler de doyasıya eğlendi. 



HABER-KAMERA: BÜLENT ÜNAL
ulusal.com.tr
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